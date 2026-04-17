Tiempo de terrazas a pie de calle pero también, para quien tenga, de las domésticas. Así que venimos con algunas pistas para disfrutar a la hora del aperitivo o cuando cae la tarde. Ideas para dárselas de buen anfitrión sin tener que trabajárselo mucho. Una cristalería adecuada, buenos hielos, conocer el perfect serve y ¡ya verás cómo te piden un segundo trago!

Santa Brisa

Cuando el bartender perfecto eres tú

Tequila blanco artesanal 100 % agave azul, lima fresca de Michoacán, licor de naranja natural y sirope de agave orgánico. El resultado es un margarita que está padrísimo. Acapulco, años 50 y 60. Ahí nació este emblemático cóctel que ya todo el mundo ha probado alguna vez. Aquel espíritu, embotellado -con un homenaje a homenaje a los clavadistas de La Quebrada- tras una cuidada elaboración, es lo que quieren traer de vuelta Miguel Oehling y Ann-Sophie Hantzsche con Santa Brisa. El proyecto surgió en Ciudad de México para después aterrizas en Los Ángeles y Miami y ahora desembarcar en España. La receta, que quiere mantener la esencia del trago original, surge de una colaboración con el director de mixología del laureado Rosetta, una estrella Michelin y uno de los restaurantes más prestigiosos de Latinoamérica. Sólo tienes que agitar la botella, servir su interior bien bien frío, añadir una ralladura de piel de lima (viste y además aporta un extra de frescor que todos agradecerán) y escarchar el vaso con sal gruesa o tajín en polvo. Éxito asegurado.

Croft Twist

No es un rebujito, el rival de la sangría en el sur, pero se le parece

De México volamos a Jerez de la Frontera. Nos emocionan sus generosos (y los llamados vinos de pasto que cada vez son más) pero hoy venimos con algo más ligero, una bebida con un lado femenino que abraza la tendencia de "low alcohol". Si eres aficionadx a ese onmipresente spritz de raíz italiana, tienes que probar este Fino Spritz original de Andalucía. Sí, vale para animar el tardeo o para refrescar la hora del aperitivo. Detrás de esta botella tenéis toda la experiencia de un sello centenario, González Byass. Baja graduación (5,5) y una burbuja fina para un blend de finos elegantes combinados con ingredientes naturales como la hierbabuena (añade unas hojas frescas para potenciar el sabor) y el aroma cítrico a limón. Se llama Croft Twist y quiere hacerse un hueco entre la Gen Z y la beautiful people.

Amara Brava

Cerveza, vermut, sidra y ahora... el próximo spritz del verano

La gente de Hijos de Rivera (Estrella Galicia para entendernos mejor) acaba de sumar a su extenso catálogo otra etiqueta. Y no es Huebox, el innovador dispensador doméstico de cerveza. Es el primer spritz ready to drink de la compañía. A partir de uva airén, un equilibrado baile de hierbas aromáticas y destellos cítricos han creado Amara Brava (9% vol.). Mételo unas horas antes en el frigorífico, súmale un par de hielos a cada copa, llena la mesa de aceitunas, frutos secos y quesos suaves y relájate. El clásico reinterpretado a orillas del Atlántico ha aparecido en dos formatos: botella 75cl. o botellín de 20cl.

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