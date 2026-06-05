Junio ha empezado fuerte. Conciertos de Bad Bunny, Feria del Libro, visita del Papa León XIV... No cabe nadie más en las terrazas. Es complicado encontrar hueco para el aperitivo y eso que dicen que los madrileños salimos disparados lejos del asfalto cada viernes. Pero una semana más aquí os traemos algunos planes originales, efímeros y recomendables si, como nosotros, sois curiosos de la gastronomía.

Casa Fiero x Armando Casa Fiero x Armando

Empezamos con un delivery porque este fin de semana no se puede salir de casa, salvo que te pongas el traje de peregrino y le eches fe. El escalope Armando, que se estrenó hace meses con un local propio y con un éxito rotundo ejemplificado en las esperas habituales a su puerta, viene estos días (pero sólo hasta el 14 de junio) con unos fideos a la cazuela. Un "mar y montaña" (con alitas de pollo, gambita roja y boletus) que firma Víctor Ródenas de Casa Fiero. La colaboración de la Familia La Ancha y este restaurante del Eixample barcelonés salta ahora a Madrid. Una 'Doble Ración' que se puede pedir a través de Glovo o esta web y que se asienta sobre los 40 cm de este icónico filete empanado. Lo han pensando para una persona pero, dadas sus dimensiones, os sugerimos compartirlo y sumar al pedido unas croquetas y, ya puestos, una tarta de queso.

BEERS BEERS

Un estrella Michelin entregado a las hamburguesas. Pero no se traen cualquier burger. Las más famosas de Tenerife son las que aterrizan este martes 9 de junio en Gofio. Otra versión de su canariedad máxima. Una más festiva. Habrá barra, música y la cheeseburger de queso Guarapo de la Gomera en brioche de gofio de millo con mayo de raifort. Vamos, jarana buena desde las 18:00. Puede venir todo el mundo. Porque ese día la sesión no es de alta cocina. La carne es de primer nivel sí (Cárnicas LyO) pero de los fogones saldrán unas papas locas con brisket mechado y una pizza frita burger con almogrote de ricota y tomates cherry a la brasa. Como para perderse la última liada de Safe y Aida en su restaurante de Caballero de Gracia, 20. Esta vez mano a mano con BEERS (La Laguna). Para beber, lo que queráis. De cervezas a champanes. El tardeo viene hasta con merchandising exclusivo.

Santo Bakehouse Santo Bakehouse

Y acabamos la terna con una pista dulce. Además es una nueva y muy curiosa versión de uno de los emblemas de este obrador anglosajón que arrasa en Malasaña. Valerie Hassan y George Kallias se traen a Virginia García y Merlin Labron-Johnson. Y a mí qué, diréis. Y diréis bien. Pero igual os suena mejor si escribimos aquí... canelé de brandy de sidra de Somerset y haba tonka. Nosotros también estamos salivando. El jueves 11 de junio vuelve otra Limited Edition a Santo Bakehouse (Espíritu Santo 25). En esta ocasión los protagonistas de la panadería son los responsables (en la sección salada y los postres) de Osip, un restaurante farm-to-table con estrella Michelin en un privilegiado entorno rural. Una pieza única que reúne no sólo el ideario de ambos proyectos sino mucha técnica, creatividad y doméstica sofisticación. Importante: son unidades limitadas y se venderán a partir de las 10:00 horas. Avisados estáis.

Santo Santo Bakehouse

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