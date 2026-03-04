La moda, el arte y el diseño se reúnen con el objetivo de marcar tendencia

Plan ideal para disfrutar del fin de semana, y ponerle el broche de oro tomando algo en una agradable terraza, bajo los dorados rayos de sol, que mejor que disfrutar de un buen mercadillo en Madrid. Con una gran variedad de opciones, que van desde el emblemático Rastro, hasta mercados dentro de museos o casas, pasar una mañana buscando tesoros, renovando tu armario o comprando todo tipo de decoraciones.

Wream Market. @wreamarket

Talleres y más de 30 marcas de moda y artesanía: así será la nueva edición de este mercadillo

Este fin de semana, más 30 de las marcas más originales, estilosas e innovadoras del panorama español se reúnen para la celebración de la nueva edición de un popular mercadillo. Conocido como Wream Market, más allá de los puestos, este mercado se convierte en una ocasión ideal para disfrutar de una variedad de talleres de flores, cerámica, diseños de pantallas, reorganización de armarios según un diseño o cuidado facial.

El mercadillo con las marcas más originales busca marcar tendencia, en un espacio donde se reúne el diseño, la moda, la artesanía, la decoración, el arte y mucho más. La XII edición de Wream Market se celebrará en La Cristalería, un espacio ubicado en la calle Sandoval 3, entre los días 7 y 8 de marzo, en horario de 11.00 a 21.00 h (sábado) y 11.00 a 20.00 h (domingo).

Wream Market. @wreamarket

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.