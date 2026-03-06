Hoy os traemos dos planes muy diferentes pero, de alguna manera, complementarios. Complementarios no sólo porque no se pisan en el tiempo aunque los dos sucedan este marzo sino porque una propuesta va de beber (algunos de los mejores tragos de la ciudad) y la otra de sentarse a la mesa (con propuestas de la mejor cocina fusión). Esta vez os llevamos de un hotel a un paso de la Puerta del Sol al barrio de Barajas y en ambos casos el anzuelo es una espléndida y efímera reunión, la de sus protagonistas. Y si vais con amigxs, también la vuestra.

Marzeah

Así es el menú más especial para comer en Barajas

Seis cocineros de cinco proyectos diferentes se citan a media tarde para preparar la cena más especial en un restaurante de Barajas a finales de marzo. No sabemos si hay precedentes de una reunión como esta en el barrio pero, eso sí, es una velada gastronómica de lo más recomendable. Edu Collado y su Egun-on (Paseo del Zurrón, 31) harán de anfitrión y escenario para este particular menú. A la cita acuden Sergio Guijarro (Marzeah), los hermanos Sergio y Roberto Hernández (Latasia), Jordan Carretero (Shibari Sushi&Grill) y Jonathan Rodríguez, chef ejecutivo y asesor gastronómico. De la sección líquida se encarga Juan Carlos Manzano, sumiller, coctelero y profesor de la Cámara de Comercio. 8 pases a 80 euros por persona (bebida incluida) para un despliegue culinario donde bailan juntos una col de Bruselas con velouté de miso y huevas de arenque, unas cocochas de merluza a baja temperatura, pilpil de dashi y pak choi ahumado y una torrija de campeonato, entre otras creaciones. Será el próximo 24 de marzo a las 20.00 horas. Es imprescindible reservar mesa.

Latasia

Las grandes barmaids de Madrid toman este bar escondido en un hotel

La velada perfecta para seguir con el 8M después de la manifestación. La noche se cierra al ritmo de los tragos de algunas de las mujeres más influyentes de la coctelería en Madrid, acompañados por la sesión de DJ Alice. Isa, el bar clandestino dentro del hotel Four Seasons, organiza un cónclave femenino para celebrar el Día de la Mujer, unas horas para el disfrute y la reivindicación. Seis barmaids, juntas pero presentes por turnos, comandarán una misma barra. El orden será este:

19:00 – 20:30 | Daniela (Hotel Edition) y Carla (El Patio – Four Seasons Hotel Madrid)

20:30 – 22:00 | Paula (El Coleccionista) y Kenny (Isa Restaurant & Cocktail Bar)

22:00 – 23:30 | Patricia (Pensión Mimosas) y Sara (Relatives)



... y el plan no se agota aquí. Otra mujer, Lis Ra (chef de uno de los restaurantes coreanos más sofisticados de Madrid, Na Num) se une al equipo habitual de cocina en Isa para diseñar un menú de ocho platos y un postre, con maridaje de House of Suntory, que se servirá en dos pases, a las 19:30h y a las 22:00h.

Relatives

