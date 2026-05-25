El Mercadillo del Gato, conocido por su elegancia y cuidada selección de productos, vuelve a abrir sus puertas en el Hotel Palace, en una nueva edición de primavera. En esta edición, más de 50 firmas presentan propuestas en moda femenina, masculina e infantil, joyería, complementos, cosmética, decoración, arte, pintura en seda, diseño floral, como novedad, y artesanía diversa, en un formato que combina selección y paseo.

Mercadillo del Gato

Este prestigioso hotel de Madrid acoge un mercadillo

Situado junto al eje cultural que forman el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza o el CaixaForum o el espacio vuelve a activarse como punto de tránsito entre paseo y compra. El valor no está tanto en la cantidad como en la mezcla: marcas emergentes junto a nombres habituales que ya entienden el tipo de público que aquí circula. Lejos de plantearse como una feria masiva, el Mercadillo del Gato funciona mejor como recorrido: entrar, mirar, volver sobre lo visto y decidir.

Un formato que, tras más de 100 ediciones y 3,5 millones de visitantes acumulados, ha demostrado que no necesita reinventarse para seguir funcionando. Cada convocatoria reúne entre 20.000 y 24.000 visitantes, una cifra que confirma su posición como uno de las 'pop-ups' de referencia en España sin necesidad de sobreactuación.

Mercadillo del Gato

Cuándo se celebrará la nueva edición del Mercadillo del Gato

La edición de primavera del Mercadillo del Gato se celebrará entre los días 28 y 31 de mayo en The Palace, a Luxury Collection Hotel (acceso por Plaza Cánovas del Castillo). Con entrada libre y gratuita, el mercado abre sus puertas cada día, de 11.00 a 21.00 h.

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

NO TE LO PIERDAS: Tiendas outlet: las mejores y más baratas del centro de Madrid