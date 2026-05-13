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Un mercado medieval se celebra este fin de semana a media hora de Madrid, con desfiles, torneos y más de 100 puestos

La propuesta cultural y de ocio al aire libre combina historia, diversión y participación

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Mercado Medieval de Loranca. Ayuntamiento de Fuenlabrada
Mercado Medieval de Loranca. Ayuntamiento de Fuenlabrada
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Dejando atrás lo moderno, qué mejor que disfrutar de un buen viaje en el tiempo hasta la época medieval. Populares planes para toda la familia que se celebran a lo largo del año, los mercados temáticos se convierten en jornadas repletas de espectáculos para toda la familia y puestos donde descubrir el modo de vida de cientos de años atrás.

Vuelve este gran mercado medieval con torneos, desfiles y espectáculos

Ubicado a media hora de Madrid, el barrio de Loranca (Fuenlabrada) celebra la decimonovena edición de su Mercado Medieval, convirtiendo el Paseo Urbano de Loranca en un auténtico viaje al pasado. Así, y durante tres jornadas, podréis disfrutar de una experiencia histórica única, con calles ambientadas al estilo medieval, desfiles, torneos, espectáculos y animación continua.

Mercado Medieval de Loranca. Ayuntamiento de Fuenlabrada
Mercado Medieval de Loranca. Ayuntamiento de Fuenlabrada

La programación se completa con una cuidada oferta de más de 100 puestos de artesanía tradicional, gastronomía típica y actividades pensadas para todos los públicos, haciendo del Mercado Medieval una cita imprescindible para disfrutar en familia o con amigos. Una propuesta cultural y de ocio al aire libre que combina historia, diversión y participación, en un entorno único junto al Parque del Lago.

Cuándo se celebrará el Mercado Medieval de Loranca

El Mercado Medieval de Loranca se celebrará entre los días 15 y 17 de mayo, de 18.00h a 23.00 h (viernes); 11.00 a 00.00 h (sábado) y 11.00 a 22.00 h (domingo), con entrada libre para todos los públicos. 

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