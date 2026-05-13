La propuesta cultural y de ocio al aire libre combina historia, diversión y participación

Dejando atrás lo moderno, qué mejor que disfrutar de un buen viaje en el tiempo hasta la época medieval. Populares planes para toda la familia que se celebran a lo largo del año, los mercados temáticos se convierten en jornadas repletas de espectáculos para toda la familia y puestos donde descubrir el modo de vida de cientos de años atrás.

Vuelve este gran mercado medieval con torneos, desfiles y espectáculos

Ubicado a media hora de Madrid, el barrio de Loranca (Fuenlabrada) celebra la decimonovena edición de su Mercado Medieval, convirtiendo el Paseo Urbano de Loranca en un auténtico viaje al pasado. Así, y durante tres jornadas, podréis disfrutar de una experiencia histórica única, con calles ambientadas al estilo medieval, desfiles, torneos, espectáculos y animación continua.

Mercado Medieval de Loranca. Ayuntamiento de Fuenlabrada

La programación se completa con una cuidada oferta de más de 100 puestos de artesanía tradicional, gastronomía típica y actividades pensadas para todos los públicos, haciendo del Mercado Medieval una cita imprescindible para disfrutar en familia o con amigos. Una propuesta cultural y de ocio al aire libre que combina historia, diversión y participación, en un entorno único junto al Parque del Lago.

Cuándo se celebrará el Mercado Medieval de Loranca

El Mercado Medieval de Loranca se celebrará entre los días 15 y 17 de mayo, de 18.00h a 23.00 h (viernes); 11.00 a 00.00 h (sábado) y 11.00 a 22.00 h (domingo), con entrada libre para todos los públicos.