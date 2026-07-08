Con centros de relajación en ciudades como Nueva York, Chicago, Toronto, Londres y Copenhague, el titánico proyecto supondrá una inversión de 21,5 millones de euros

Tras el revés gastronómico sufrido hace apenas dos años, y que supuso el cierre de su 'Food Hall', la Galería Canalejas busca pasar página, apostando por el bienestar personal. El complejo de lujo ha encontrado ya un nuevo inquilino para la antigua área de restauración, en un acuerdo firmado con AIRE Ancient Baths, y que traerá a Madrid un un exclusivo centro de relajación de cuerpo y mente, y una superficie de 2.200 metros cuadrados.

AIRE Ancient Baths AIRE Ancient Baths

Un spa de lujo abrirá en el centro de Madrid

Especializados en centros de relajación inspirados en la tradición de los baños griegos, romanos y otomanos, AIRE Ancient Baths ya cuenta con establecimientos en ciudades como Nueva York, Chicago, Toronto, Londres y Copenhague, además de varias ubicaciones en España, siempre localizados en edificios históricos y emblemáticos.

El acuerdo, sellado con OHLA (nueva propietaria del área comercial de Galería Canalejas), ha supuesto una inversión de 21,5 millones de euros. El macro-spa, que contará con un acceso independiente por la calle Alcalá, ocupará la planta inferior de Galería Canalejas, situada por debajo del hotel Four Seasons y del área de tiendas de lujo.

AIRE Ancient Baths group AIRE Ancient Baths group

Los mejores spas de Madrid

Lugares que invitan a la desconexión y a la relajación de manera plena, Madrid cuenta con una gran variedad de spas. Entre los más destacados se encuentran Halmma, Brach Madrid, Le Max Wellness Club, JW Marriott, Six Harmonies, Spa & Health Club, The Organic Spa, URSO Hotel & Spa, Templa o Hammam Al Andalus.

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