Con el objetivo de acercar la música clásica a todos los públicos, también podréis disfrutar de conciertos gratuitos, clases magistrales o talleres especializados

Más allá del pop, el trap o la electrónica, la capital acoge festivales y conciertos para todos los gustos. Junto a la asociación 'Madrid a Tempo', Carabanchel acoge la segunda edición del Festival Internacional de Piano, una iniciativa que combina actuaciones, actividades formativas y propuestas participativas, con el objetivo de acercar la música clásica a todos los públicos.

Así será la segunda edición del Festival Internacional de Piano en Madrid

La programación del festival, que se celebrará entre los días 1 y 6 de septiembre, incluye conciertos gratuitos en diferentes espacios de la ciudad, un tour cultural por Madrid para alumnos y maestros o, entre lo más destacado, 'Open Piano D11' (5 de septiembre), una jornada donde un piano de cola permanecerá instalado en el Puente de Toledo, para que cualquier persona que lo desee puedan interpretar una pieza musical libremente.

Ayuntamiento de Madrid Festival Internacional de Piano

El Centro Integrado de Enseñanzas Musicales (CIEM) Federico Moreno Torroba, ubicado en Carabanchel, será la sede principal de las actividades formativas, donde se impartirán más de 400 horas entre clases magistrales, talleres especializados, sesiones de práctica supervisada y encuentros con docentes de reconocido prestigio internacional, procedentes del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, del Real Conservatorio de Escocia y de la escuela Superior de Música Franz Liszt de Weimar (Alemania).

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