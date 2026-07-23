La nueva temporada de los Teatros del Canal llega con una programación repleta de grandes clásicos, contemporáneos y referentes de la escena nacional e internacional del mundo del teatro, la danza, la música, las artes vivas y el circo. El objetivo de este año es apoyar el talento y atraer a nuevos públicos.

Teatros del Canal Los locos de Valencia

Así será la nueva temporada de Teatros del Canal

Este año, la programación tiene como principales ejes la creación en español, la producción propia y la danza nacional e internacional, e incluirá 27 estrenos absolutos, 22 de ellos en España y 14 en la región. En el apartado de danza sobresalen importantes compañías como Kidd Pivot, Sydney Dance Company, la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que estrenará tres nuevas producciones. Reunirá además a destacados intérpretes y coreógrafos como Olga Pericet, Manuel Liñán, David Coria, Sharon Fridman, Blanca Li y Crystal Pite, junto con la Compañía Antonio Gades.

La recuperación, revisión e interpretación contemporánea de grandes autores y textos del repertorio universal constituirá otra de las señas de identidad para el nuevo curso. La programación regresará a las fuentes de la dramaturgia a través de los mitos y tragedias de Eurípides, Esquilo y Sófocles. En esta línea se sitúan 'Electra Jonda', de Juan Guerrero Zamora, y 'Proyecto Espiral', de la Compañía Nacional de Teatro de México.

Teatros del Canal Nascencia

'Canal Hispanidad' volverá a facilitar el encuentro entre distintas escenas iberoamericanas. La temporada reunirá a maestros como Mauricio Kartun y Fabio Rubiano junto a creadores y compañías como Guillermo Calderón, Pompeyo Audivert y el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Asimismo, acercará por primera vez al público español nuevos nombres como Juanse Rausch y Valeria Lois.

La oferta internacional pondrá el foco en la escena berlinesa con la presencia de la Schaubühne, uno de los grandes teatros europeos desde los años sesenta y dirigido por Thomas Ostermeier, además de Constanza Macras y su compañía DorkyPark. La creación española contará con el regreso de Albert Boadella a las tablas, con la dirección de Martina Cabanas Collell; José Luis Alonso de Santos firmará la versión de 'Los locos de Valencia', de Lope de Vega, y Ainhoa Amestoy abordará el universo de Sartre desde una adaptación contemporánea. Asimismo, La herencia, del dramaturgo estadounidense Matthew López, llegará con Josep Maria Mestres al frente; Xabier Albertí presentará un espectáculo teatral y musical protagonizado por Silvia Marsó, y la programación incorporará también propuestas de autores más jóvenes, como Félix Estaire.

Entre los hitos de la temporada, destaca la conmemoración del centenario de la Generación del 27 con nombres como Charo López, Pedro Casablanc o Juan Echanove. Este homenaje recorrerá distintas modalidades de las artes escénicas: desde la danza, con una nueva producción del Ballet Español de la Comunidad de Madrid en torno a La Argentinita, hasta el teatro, con títulos como 'Yerma' y 'Las hijas de Bernarda', además de una producción propia vinculada a la figura de Rafael de León.

Teatros del Canal Ferial de Calaveras

La programación abrirá también un espacio destacado a la creación vinculada a las artes vivas y performativas, con una nueva propuesta de la creadora residente Olga Blanco y trabajos de Óscar Bueno, Aurora Bauzà y Pere Jou y La Juan Gallery. La música ocupará asimismo un lugar relevante, con un recorrido que abarcará desde el barroco hasta la electrónica de Cora Novoa y la propuesta argentina 'Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires'.

La oferta se completará con iniciativas como 'Canal Familia', que facilita la conciliación al ofrecer talleres de creación escénica para niños mientras los adultos asisten a un espectáculo; 'Canal Plaza', con conciertos gratuitos a cargo de la JORCAM, y los ensayos abiertos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

Cómo conseguir entradas para la nueva temporada de Teatros del Canal

Los Teatros del Canal ofrecen la posibilidad de comprar un abono para cinco o diez espectáculos de los programados en la nueva temporada 2026–2027, con un coste que ronda entre los 100 y 116 euros. Están incluidos en el Abono 5 y 10 los Festivales Suma Flamenca Joven 2026, Suma Flamenca 2026, Festival Riesgo 2027 y Festival Madrid en Danza 2027.

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