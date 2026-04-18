Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Un robot, folclore serbio y varios estrenos en las ciudades más bonitas de Madrid: así será la nueva edición del Festival Ópera a Quemarropa

Como antesala, se celebrará 'El futuro es ahora', evento que reunirá a profesionales y público para abordar la situación actual de la ópera de cámara y sus modelos de desarrollo

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Estètica i massacre. Sergi Panizo
Estètica i massacre. Sergi Panizo
Publicidad

El Festival Ópera a Quemarropa regresa un año más a las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Comunidad de Madrid, como son Alcalá de HenaresSan Lorenzo de El Escorial y Aranjuez, y que se convierten en escenario y refugio de la ópera de cámara más libre, joven, internacional y desafiante.

Así será la nueva edición del Festival Ópera a Quemarropa

La programación del festival reúne seis producciones, entre estrenos, recuperación patrimonial y nuevas creaciones de cámara contemporánea. La propuesta incorpora así una serie de elementos singulares, como el folclore serbio, la presencia de un robot de última generación y la participación del actor Oriol Pla.

Klara
Klara

Ópera a Quemarropa arranca con la ópera a capela 'Svadba', de la compositora serbia Ana Sokolović, que se podrá disfrutar en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial (3 de julio) y el Real Carlos III de Aranjuez (4 de julio). Por otra parte, un robot protagonizará 'Klara', personaje que asume la soprano estadounidense Vanessa Goikoetxea como única intérprete, y que conecta música, pensamiento y nuevas narrativas, en el Teatro Real Carlos III (3 de julio), 

La aportación del patrimonio musical operístico de pequeño formato proviene de 'Pericca e Varrone', de Alessandro Scarlatti (10 de julio en Aranjuez y 11 de julio en San Lorenzo de El Escorial), intermedio cómico de la ópera seria 'Scipione nelle Spagne', del mismo compositor, estrenada en Nápoles en 1714. El grupo La Madrileña de José Antonio Montaño ejecuta con instrumentos de época esta obra del barroco, que cuenta con una propuesta escénica del director teatral Ignacio García.

Otras obras que definirán la nueva edición de Ópera a Quemarropa serán 'Estètica i massacre' , compuesta por Carles Prat y nacida del programa Òh!pera del Gran Teatre del Liceu, bajo la dirección escénica del actor Oriol Pla (Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, 10 de julio); 'La clausura del amor', estreno mundial en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial (17 de julio), y que seguirá con una segunda función en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez (18 de julio).

Estètica i massacre. Sergi Panizo
Estètica i massacre. Sergi Panizo

La programación incluye el proyecto colectivo 'La Plaza', desarrollado en residencia en el Centro Cultural Paco Rabal y que se presentará el 18 de julio en la plaza de los Santos Niños de Alcalá de Henares, en colaboración con la Escuela Superior de Canto. Como antesala, el 21 de mayo se celebrará el Espacio de Pensamiento en la Sala Alcalá 31 de la capital, bajo el título 'El futuro es ahora', que reunirá a profesionales y público para abordar la situación actual de la ópera de cámara y sus modelos de desarrollo.

Cuándo se celebrará la nueva edición del festival Ópera a Quemarropa

La tercera edición del festival Ópera a Quemarropa se celebrará en distintos escenarios madrileños entre los días 3 y 18 de julio. Las entradas generales para los espectáculos ya están disponibles para reserva.

NO TE LO PIERDAS: Las mejores obras de la cartelera de teatro, danza y comedia de Madrid

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Verano
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.