Como antesala, se celebrará 'El futuro es ahora', evento que reunirá a profesionales y público para abordar la situación actual de la ópera de cámara y sus modelos de desarrollo

El Festival Ópera a Quemarropa regresa un año más a las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Comunidad de Madrid, como son Alcalá de Henares, San Lorenzo de El Escorial y Aranjuez, y que se convierten en escenario y refugio de la ópera de cámara más libre, joven, internacional y desafiante.

Así será la nueva edición del Festival Ópera a Quemarropa

La programación del festival reúne seis producciones, entre estrenos, recuperación patrimonial y nuevas creaciones de cámara contemporánea. La propuesta incorpora así una serie de elementos singulares, como el folclore serbio, la presencia de un robot de última generación y la participación del actor Oriol Pla.

Klara

Ópera a Quemarropa arranca con la ópera a capela 'Svadba', de la compositora serbia Ana Sokolović, que se podrá disfrutar en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial (3 de julio) y el Real Carlos III de Aranjuez (4 de julio). Por otra parte, un robot protagonizará 'Klara', personaje que asume la soprano estadounidense Vanessa Goikoetxea como única intérprete, y que conecta música, pensamiento y nuevas narrativas, en el Teatro Real Carlos III (3 de julio),

La aportación del patrimonio musical operístico de pequeño formato proviene de 'Pericca e Varrone', de Alessandro Scarlatti (10 de julio en Aranjuez y 11 de julio en San Lorenzo de El Escorial), intermedio cómico de la ópera seria 'Scipione nelle Spagne', del mismo compositor, estrenada en Nápoles en 1714. El grupo La Madrileña de José Antonio Montaño ejecuta con instrumentos de época esta obra del barroco, que cuenta con una propuesta escénica del director teatral Ignacio García.

Otras obras que definirán la nueva edición de Ópera a Quemarropa serán 'Estètica i massacre' , compuesta por Carles Prat y nacida del programa Òh!pera del Gran Teatre del Liceu, bajo la dirección escénica del actor Oriol Pla (Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, 10 de julio); 'La clausura del amor', estreno mundial en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial (17 de julio), y que seguirá con una segunda función en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez (18 de julio).

Estètica i massacre. Sergi Panizo

La programación incluye el proyecto colectivo 'La Plaza', desarrollado en residencia en el Centro Cultural Paco Rabal y que se presentará el 18 de julio en la plaza de los Santos Niños de Alcalá de Henares, en colaboración con la Escuela Superior de Canto. Como antesala, el 21 de mayo se celebrará el Espacio de Pensamiento en la Sala Alcalá 31 de la capital, bajo el título 'El futuro es ahora', que reunirá a profesionales y público para abordar la situación actual de la ópera de cámara y sus modelos de desarrollo.

Cuándo se celebrará la nueva edición del festival Ópera a Quemarropa

La tercera edición del festival Ópera a Quemarropa se celebrará en distintos escenarios madrileños entre los días 3 y 18 de julio. Las entradas generales para los espectáculos ya están disponibles para reserva.

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