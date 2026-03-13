El distrito de Carabanchel ha anunciado la nueva programación para Plazas con Alma, una iniciativa municipal que, por tercer año consecutivo, tiene como objetivo acercar la cultura a las calles. Así, y a través del proyecto Distrito 11, se han programado más de 60 actividades, diez más que el año anterior y casi el triple que en 2024.

Ayuntamiento de Madrid

Por otra parte, se han añadido tres localizaciones respecto al año anterior, alcanzando así la decena de ubicaciones en el distrito. La programación cultural arrancará el próximo 11 de abril, con las primeras actuaciones de baile SDK, que combina distintos ritmos latinos. El día 14 de abril, podréis disfrutar de espectáculos de danza mientras que, el día 25, le siguen la música en directo y las artes escénicas. El día 26, se desarrollarán encuentros de literatura y actividades en familia. El programa continuará hasta diciembre, con un único parón en agosto.

Los espacios destinados a albergar los distintos espectáculos de Plazas con Alma son la plaza de la Palmera, para eventos de temática familiar o de lectura; el jardín de las Asociaciones, para actos relacionados con la literatura y las letras; el parque de la Emperatriz María de Austria, donde se celebran las exhibiciones de baile SBK; el parque de Salvador Allende, escenario de actuaciones de grupos emergentes; la calle del Toboso, para las artes escénicas; el barrio de Pan Bendito, que repite como tablao flamenco y para la música española; la plaza de la Inmaculada Concepción, que acogerá artes polivalentes como muestras al aire libre y talleres participativos; el Auditorio Violeta Parra, que albergará espectáculos de danza; el Puente de Toledo, donde se celebrarán actuaciones de música clásica, y el parque Manolito Gafotas, que albergará espectáculos de bailes urbanos.

Plazas con Alma. Carabanchel Distrito Cultural

NO TE LO PIERDAS: Qué hacer en Madrid en marzo de 2026