Combina patrimonio ferroviario, paisaje y gastronomía en un recorrido hasta Santa María de la Alameda

Reuniendo historia, un paisaje único y un patrimonio excepcional, recorrer la Sierra de Guadarrama a bordo de un tren de los años 80 se convierte en una realidad este fin de semana. Esta iniciativa, impulsada por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid (AAFM), en colaboración Trenes Turísticos, llega con la primavera ya avanzada, bajo la denominación de Tren del Aperitivo.

Esta circulación permitirá disfrutar de una mañana de domingo diferente, combinando patrimonio ferroviario, paisaje y gastronomía, en un recorrido hasta Santa María de la Alameda, en plena vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama. Esta propuesta ofrece una singular experiencia a bordo del histórico Tren de los 80.

Tren de los 80. Marcos Maté Luna

Este tren parte desde Madrid-Chamartín en torno a las 09.45 h, efectuando paradas en Pitis y Villalba de Guadarrama. El recorrido discurrirá por la histórica línea 'Imperial' Madrid–Hendaya, atravesando los encinares de El Pardo y los berrocales de la Cuenca Alta del Manzanares, antes de afrontar el ascenso por las laderas del Sistema Central hasta alcanzar la estación de Santa María de la Alameda-Peguerinos.

Una vez en destino, podréis acercaros al restaurante Bellver El Origen, donde disfrutar de una consumición incluida en el precio del billete, en un entorno natural privilegiado. Sobre las 13.00 h, el tren emprende el viaje de regreso a Madrid, con llegada a Chamartín a la hora del almuerzo.

Cómo conseguir billetes para el Tren del Aperitivo

Los billetes ya están a la venta, desde 19,95 euros en tarifa general, y desde 9,20 euros en tarifa infantil. El Tren del Aperitivo parte desde la Estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor el próximo domingo 24 de mayo.

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Estos recorridos turísticos son una gran oportunidad para descubrir las historias de reconocidos personajes, como Cervantes o Felipe II, entre otros. Entre los trenes turísticos más destacados de Madrid se encuentran el Tren de la Fresa, el Tren Medieval de Sigüenza, el Tren del Canal o el Tren de Arganda.

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