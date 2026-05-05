Esto es sólo el principio. Pero qué inicio. Van a convertir un sencillo puesto de mercado en una cotizada taquería en Roma Norte o en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, Lomas de Chapultepec. Ahí se ubican los dos locales que, por ahora, tiene La Once Mil en la capital azteca. Y en unos días se instalan, de forma efímera, en Madrid. Un test para lo que vendrá. Porque César de la Parra va a traer su famosa carta de tacos y salsas caseras a la ciudad durante el verano de este año en la Plaza de las Salesas.

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Un taco emblemático de Ciudad de México en el mercado de Vallehermoso

Desde el otro lado del Atlántico, llegan no uno ni doce ni 64 sino 1.100 tacos al puesto que regenta la guía Repsol en el muy gastronómico mercado de Vallehermoso. Pero no será un taco cualquiera. Será el más emblemático de la casa. El bocado por el que la gente se acerca hasta la taquería de César de la Parra. Un taco de 'rib eye'. Llega de la mano de otro nombre de referencia del nuevo Madrid. Los responsables, sus propietarios y el chef Oswaldo González Herce, de Los 33 hacen de anfitriones (y futuros socios) de esta cita, ineludible para todo aficionado a la cocina mexicana, para el curioso que no se pierde un buen evento gastronómico.

La Once Mil

Cuándo comer tacos exclusivos de rib eye a precios populares

El plan arranca y acaba este sábado 9 de mayo para este rincón de Chamberí para todo el que esté registrado en la app de Guía Repsol. La hora de salida la han marcado a las 14.00 y saldrán tacos hasta fin de existencias. Ya sabéis, más de 1.000 tacos. Y a un precio irrisorio. Por 2 euros te llevas un taco pornográficamente delicioso y una bebida (agua fresca de sandía o una cerveza).

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