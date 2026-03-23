Esta institución mexicana siempre celebra a lo grande la llegada de la primavera. Y este año su guiño artístico a la nueva estación es propia de Récord Guinness. El que ganó Cielo Tejido hace poco más de un lustro por otra monumental intervención en su país natal; aquella vez fueron 3.000 metros cuadrados de telar con motivos florales suspendido de azotea en azotea a lo largo de varias calles. Un colectivo artesano de mujeres, armado por y para mujeres, ha sido el encargado este 2026 de vestir la fachada de un edificio patrimonial con un gran telar urbano de diseño único convirtiendo una técnica milenaria en arte moderno que habla de recuerdos personales, de memoria familiar.

Fundación Casa de México en España

Hasta el 12 de abril se puede ver en Chamberí esta policromática pieza en la que se unen decenas de formas hexagonales, tejidas por alrededor de 200 mujeres de Etzalán (Jalisco) durante tres meses, hasta formar una instalación de 230.000 de rafia sintética, diseñada especialmente para este colectivo intergeneracional que arrancó hacia 2014. Lorena Ron y su madre, Concepción Siordia, que han expuesto su trabajo en numerosas ciudades de Estados Unidos y que ganaron el premio al diseño a Mejor Pabellón en la Exposición Universal de Dubái de 2020 (compitiendo con arquitectos de fama mundial), buscaban mayor resistencia climática, mayor ligereza y una gran paleta de colores. La obra forma parte de "Bienvenida la Primavera", una serie de actividades, con talleres de crochet, estampación textil y arte floral, que durante estos días tendrán lugar en Fundación Casa de México en España (Alberto Aguilera, 20).

Fundación Casa de México en España

"Vimos la necesidad de las mujeres del pueblo. Querían trabajar pero, ante el machismo mexicano y porque no podían dejar su labor como ama de casa, les resultaba muy complicado. Así que fuimos encontrando más y más proyectos para que ellas pudieran trabajar y lo hicieran desde casa. Y ahora no sólo tienen una renumeración económica sino que su arte está reconocido mundialmente. Y eso les cambia su perspectiva como mujer", cuenta Lorena Ron, que afirma que el hexágono es la forma patentada por su madre para hacer estos alegres y vibrantes telares.

Las mujeres y su empoderamiento son las grandes protagonistas de este arte que nació en la casas y que ahora es una inmensa y creciente red de lazos comunitarios que viaja de Bélgica a Nueva York al multituidinario Burning Man y que estas semanas podemos disfrutar en Madrid. "Ahora hasta nuestro pueblo es conocido en México, se ha convertido en un reclamo turístico dentro del país. Hacemos una instalación diferente cada semana. Como nuestro objetivo es dar trabajo podemos llevar nuestro arte incluso a una boda", apuntan.

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