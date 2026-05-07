También podréis aprender sobre cada una de estas criaturas, a través de información disponible en pantallas descriptivas

¿Cómo sería caminar entre dinosaurios? ¿Alguna vez te has querido sentir como esos valientes personajes que protagonizan los largometrajes de 'Parque Jurásico'? Esta claro que estas terroríficas y fascinantes criaturas, con millones de años de historia, están cada vez más de moda, ya sea la llegada de exposiciones inmersivas o la creación de jardines temáticos, donde admirar recreaciones de dinosaurios como el Tyrannosaurus Rex o el Velociraptor.

Dino Expo XXL España

Una nueva exposición con más de 100 dinosaurios llega a Madrid

Tras un exitoso paso por más de 250 ciudades, Dino Expo XXL España aterriza en Madrid, una muestra que os invita a viajar en el tiempo a lo largo de más de 200 millones de años, recreado por una escenografía lúdica con especímenes gigantes, capaces de moverse, respirar y rugir. Con más de 120 dinosaurios a escala real, el objetivo recrear el mundo de estas criaturas.

Dueños de la Tierra hace más de 65 millones de años, la muestra está planteada como un recorrido en el que además de experimentar la increíble sensación de ver a los dinosaurios en movimiento, también os permite aprender sobre cada una de estas criaturas, a través de información disponible en pantallas descriptivas, haciendo de la exposición una experiencia educativa para todos los públicos.

Cuándo se podrá visitar Dino E xpo XXL España España en Madrid

El centro comercial intu Xanadú acogerá la muestra Dino Expo XXL España entre los días 16 de mayo y 14 de junio, los viernes, de 17.00 a 21.00 h, y los sábados y domingos, de 10.00 a 22.00 h. En cuanto a entradas, se pueden conseguir online o en taquilla, con un coste de 8 euros para niños, y 10 € para adultos.

Dino Expo XXL España

Los dinosaurios también toman este bosque de Madrid

Dinolandia Madrid está concebida como una aventura temática completa y permanente, que os permitirá caminar entre criaturas icónicas como el Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Triceratops o Dilophosaurus, todos ellos acompañados de elementos sonoros, movimientos realistas y escenas que recrean el ecosistema prehistórico.

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