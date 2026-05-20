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Uno de los bares más populares de La Latina se convierte en un lugar histórico de Madrid

El edificio, un auténtico símbolo del Madrid de los Austrias, fue proyectado en 1924 por el arquitecto Luis Sainz de los Terreros

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
El Viajero
El Viajero | El Viajero
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El Viajero, uno de los enclaves más representativos del barrio de La Latina, ha celebrado el centenario del edificio que lo alberga a lo grande, con la entrega de una placa conmemorativa por sus 100 años de historia en pleno corazón de Madrid, ligada a la vida social, cultural y gastronómica de la ciudad. Este edificio, auténtico símbolo del Madrid de los Austrias, fue proyectado en 1924 por el arquitecto Luis Sainz de los Terreros.

El Viajero. @liberate.julianita
El Viajero. @liberate.julianita

Concebido desde su origen como bar-café-restaurante, antes de llamarse El Viajero, fue el Bar Musel, uno de los locales más populares del Madrid de mediados del siglo XX. Fue en el año 1926 cuando obtuvo su licencia de funcionamiento como primera cafetería de Madrid, siendo uno de los locales y terrazas pioneros del Madrid de la época. 

Esta distinción busca reconocer la historia viva que existe detrás de este espacio como punto de encuentro, al igual que su contribución a la identidad social y cultural de La Latina, y su capacidad de mantenerse como uno de los lugares más emblemáticos y reconocibles de la ciudad. Su terraza invita a hacer una pausa gastronómica mientras se contempla el ambiente único de las calles, y la experiencia se completa recorriendo sus distintos espacios, como el lobby, el mercado o su icónica azotea.

El Viajero. @aranzys
El Viajero. @aranzys

En 2021, el local ya recibió una placa conmemorativa del Ayuntamiento de Madrid por su contribución a la promoción del patrimonio histórico y cultural de Madrid, lo que reconoce la relevancia arquitectónica e histórica del inmueble y la importancia que El Viajero ha tenido para varias generaciones de madrileños.

El Viajero
El ViajeroEl Viajero

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