En esta exposición, el arte se enfrenta directamente a la naturaleza y a la luz cambiante del día

El Museo Lázaro Galdiano y la Fundació Casamor proponen una nueva lectura de la obra de Antón Casamor, una de las figuras fundamentales de la escultura catalana del siglo XX, para crear una experiencia en la que el arte se enfrenta directamente a la naturaleza y a la luz cambiante del día, generando un diálogo dinámico entre textura, sombras y entorno.

Madrid Film Office Museo Fundación Lázaro Galdiano

Este bonito jardín de Madrid se llena de esculturas

Con un estilo cercano al 'noucentisme' inmerso en la tradición mediterránea, y un lenguaje escultórico que destaca por la sobriedad, la precisión y la pureza formal con la que el artista aborda la figura femenina, 'Antón Casamor: luz y escultura' aprovecha el paisaje del Jardín de Parque Florido para situar 13 piezas de yeso patinado, terracota, piedra, bronce y mármol en un terreno poco habitual pero especialmente revelador.

La muestra representa, en los Jardines del Museo, el mediterranismo, la sutileza del movimiento desde la serenidad y la luz, la escultura del reposo, con piezas de diferentes tamaños que parecen estar relajadas admirando la naturaleza, invitando a hacer lo mismo en la contemplación de las piezas.

Destacan obras como 'Tamariu. El paso', realizada en mármol yugoslavo, uno de los más blancos del mundo, sin veta y de una textura lisa y elegante que transmite una serenidad cautivadora, enmarcándose en el corpus de un autor poliédrico que estudiaba los materiales y era capaz de atravesarlos con su sensibilidad.

Antón Casamor: luz y escultura Terracota

Además, en la exposición, entrelazadas con las piezas de la Colección escultórica de José Lázaro, se pueden ver 'La chica del olivo' o piezas en bronce que marcan una etapa en la obra del artista, caracterizada por la concepción más plácida y objetiva del arte, como 'Chica en la ventana' y 'Plenitud'.

Cuándo se puede visitar la exposición ' Antón Casamor: luz y escultura '

La exposición al aire libre 'Antón Casamor: luz y escultura' se puede visitar de forma gratuita en en los Jardines del Museo Lázaro Galdiano, hasta el 23 de agosto. En cuanto a horarios, abre sus puertas de martes a domingo, de 09.30 a 15.00 h, y de martes a viernes, de 16.30 a 19.30 h.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exposiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Actualmente, y entre las más destacadas, se encuentran 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo); 'HELNWEIN. Mundos invertidos' (Espacio Solo) o 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque).

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