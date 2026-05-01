El temible T-800 de 'Terminator', R2-D2 o Robby el Robot son solo algunas de sus piezas más destacadas

Desde el mundo de Pandora hasta los personajes de la saga galáctica Star Wars o la historia de los videojuegos y las consolas, Madrid cuenta con una gran variedad de exposiciones y museos dedicadas a la cultura contemporánea. Con el objetivo de ofrecer un espacio donde acercarse de forma directa y real al mundo de los robots, y donde recorrer de forma inmersiva una nave espacial, The Robot Museum nace hace más de una década, siendo un espacio único en Europa que brinda la posibilidad de conocer el pasado, presente y futuro de la robótica desde un punto de vista ameno y estimulante.

The Robot Museum

Los robots protagonizan este museo de Madrid

Con una superficie de 1.200 metros cuadrados, The Robot Museum permite admirar piezas insólitas como, entre otras, el dinosaurio animatrónico Pleo, la mejor selección de robots retro de los 80 o los espectaculares androides Pepper, NAO o Pando, que interaccionan con el público o EMROS, el robot más pequeño del mundo.

Además, el museo también cuenta con los míticos robots protagonistas de largometrajes como 'Star Wars', con la réplica a tamaño real de C-3PO o uno de los modelos de R2-D2 que utilizaba Kenny Baker para representar al famoso robot; a Robby el Robot, el protagonista de 'Planeta Prohibido'; componentes del temible T-800 de 'Terminator'; un busto de 'Yo, robot'; réplicas de los dispositivos originales de la tetralogía de 'Matrix' y muchas cosas más que harán las delicias de los aficionados al séptimo arte. The Robot Museum también dispone de la colección más importante de robots perro Sony Aibo de Europa y la segunda del mundo. La mayoría de estos robots no están sólo expuestos, sino que también podéis verlos en acción, e interactuar con muchos de ellos.

The Robot Museum

The Robot Museum también cuenta con una tienda, un restaurante temático con actuaciones, una zona de exposiciones que cambia trimestralmente y un área para selfies con nuevas y espectaculares réplicas.

Cuándo abre The Robot Museum

Ubicado en la calle Parque Ferial, 37 (Alcorcón), The Robot Museum abre sus puertas los viernes, de 16.00 a 19.00 h, y los sábados y domingos, de 12.00 a 15.00 h y de 16.00 a 19.00. Las entradas generales tienen un coste que parte desde los 6 euros.

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