La inauguración de esta muestra supone la llegada a la capital de una de las mayores colecciones privadas sobre la saga galáctica que existen en el mundo

Luke Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, Leia Organa, C-3PO, el maestro Yoda, el Mandaloriano, el Emperador Palpatine, Ahsoka Tano... La saga galáctica más famosa de todos los tiempos tiene una incontable variedad de personajes memorables, que ahora aterrizan en Madrid para formar parte de la exposición definitiva para los amantes de Star Wars.

El Imperio Fan Contraataca

Una nueva exposición dedicada a Star Wars llega a Madrid

Bajo el nombre 'El Imperio Fan Contraataca', esta muestra llega al Espacio Delicias, tras un exitoso paso por ciudades como Londres, Los Ángeles, París o Melbourne. En su interior podréis encontrar una variedad de recreaciones a tamaño real de escenas icónicas de las películas; vestuario original de las producciones; detallados dioramas; secciones dedicadas a personajes de todas las generaciones, como Boba Fett, los Stormtroopers o el querido Grogu; figuras de acción difíciles de encontrar o piezas únicas de memorabilia.

Además, la exposición también cuenta con un aspecto interactivo, con diferentes zonas que os permitirán acercaros a la saga galáctica en primera persona, con fondos temáticos para hacer fotos de recuerdo; una sala donde probar vuestras habilidades como jedi o la posibilidad de acercaros a una variedad de modelos de naves. La inauguración de 'El Imperio Fan Contraataca' supone la llegada a Madrid de una de las mayores colecciones privadas sobre Star Wars que existen en el mundo.

El Imperio Fan Contraataca

Cómo conseguir entradas para 'El Imperio Fan Contraataca'

Espacio Delicias se convertirá en una galaxia muy, muy lejana entre los días 6 de mayo y 5 de julio. La exposición abre de miércoles a domingo, en horario de 11.00 a 13.00 h (último pase), y de 16.00 a 20.00 h (último pase). Las entradas generales ya están disponibles para reserva, con un coste que parte desde los 13,60 €, con opciones para grupos, descuentos y gratuidad para menores de tres años.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exhibiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Entre las mejores exposiciones que podéis ver actualmente en la capital, se encuentran 'Ana Juan. Wunderkammer' (CentroCentro); 'Eduardo Chillida: Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque); 'Arte urbano. De los orígenes a Banksy' (Fundación Canal) o 'Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria' (CaixaForum Madrid).

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