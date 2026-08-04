Vuelve a Madrid el festival infantil donde los libros se convierten en juegos

Un año más, el Espacio Abierto Quinta de los Molinos, espacio cultural para la infancia y la adolescencia, acoge una nueva edición de FLIC, Festival de literatura y artes infantil y juvenil, que en esta ocasión se dedicará a explorar la literatura desde formatos creativos, participativos y sorprendentes. Impulsado por Tantàgora, el festival lleva más de 10 años fomentando el gusto por la lectura a través de propuestas dirigidas a público familiar y adolescente.

Tristan Perez-Martin FLIC

Este año, Espacio Abierto se consolida como sede de un proyecto común en torno a las ciudades lectoras y a una mirada amplia sobre la literatura. Durante un fin de semana, los libros se cruzarán con el arte, el juego, la imaginación, el pensamiento crítico y la creación para abrir nuevos caminos de encuentro entre la literatura y las generaciones jóvenes. Las propuestas que componen el festival están destinadas a niñas y niños de 3 a 12 años, acompañados por una persona adulta.

Cómo es la programación de FLIC

La programación incluye actividades como '¡A jugar!', una zona de juegos de mesa donde las historias se convierten en juego e imaginación; 'Primeras literaturas', donde interactuar con maderitas, telas, cochecitos, corchos, peluches, piezas Kapla y libros; 'Historias de papel', donde los kamishibais, pequeños teatros japoneses, hacen que los cuentos cobren vida; 'Bestiario', donde imaginar y trazar animales literarios inventados o 'Libro combinado', una experiencia creativa en familia.

Tristan Perez-Martin FLIC

Cómo conseguir entradas para FLIC

Las entradas generales para la nueva edición de FLIC, que se celebrará en Espacio Abierto Quinta de los Molinos, estarán próximamente a la venta, con un coste de 6 euros por persona (incluye pase a todas las actividades). El festival se celebrará entre los días 19 y 20 de septiembre, con sesiones matutinas (de 11.00 a 14.00 h) y de tarde (de 16.00 a 19.00 h).

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Cafebrería ad Hoc, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

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