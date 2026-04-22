Ya sea música, literatura o teatro, Madrid acoge una gran variedad de festivales, pensados para todos los públicos y gustos. Una vez más, y bajo el lema 'Los Molinos en amarillo', a lo largo de un mes, la localidad madrileña de Los Molinos acoge la celebración del Festival del Cambroño, una de las citas más emblemáticas del municipio del norte de la Comunidad.

Festival del Cambroño. Sierra de Guadarrama

Rutas guiadas, conciertos y vuelos en avioneta: así es el Festival del Cambroño

Así, y hasta el 17 de mayo, Los Molinos se convierte en un punto de encuentro para vecinos y curiosos, coincidiendo con la espectacular floración del cambroño, que tiñe de amarillo los paisajes de la zona. La gran programación del Festival del Cambroño incluye una variedad de actividades a lo largo de varias semanas, entre las que destacan rutas guiadas y senderismo para contemplar la floración del cambroño, tanto diurnas como nocturnas, o actividades deportivas, como salidas MTB, marcha nórdica o rutas a caballo.

El Festival del Cambroño también incluye eventos musicales y culturales, con conciertos al aire libre, actuaciones en directo, un tributo a Coldplay o 'Strad, el violinista rebelde', en plena naturaleza. Igualmente, podréis disfrutar de una variedad de experiencias gastronómicas, entre las que destacan la feria de cerveza artesana Birramolinos, al igual que actividades familiares y talleres, como pintura de cerámica o rutas con actividades artísticas en la naturaleza.

Uno de los momentos más destacados del festival será el Día del Cambroño (25 de abril), con conciertos, actividades deportivas y animación en bares y espacios públicos. Además, durante todos los fines de semana se ofrecerán experiencias organizadas como rutas guiadas medioambientales, paseos a caballo, talleres, visitas a una destilería artesanal o incluso vuelos en avioneta para contemplar la floración desde el aire.

Festival del Cambroño. Sierra de Guadarrama

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