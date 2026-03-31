Más allá de preciosos atardeceres primaverales, las estrellas fugaces y los fenómenos astronómicos únicos, como futuro eclipse solar, los aviones son un residente fijo de los cielos de Madrid, día tras día. Ya sea para descubrir destinos paradisíacos, poner en marcha un viaje alrededor del globo o, simplemente, desplazarse por la Península, si alzas la vista arriba, es posible que puedas ver un aeroplano desplazándose por el firmamento de la ciudad.

Fundación Infante de Orleans

Estos históricos aviones toman el cielo de Madrid este fin de semana

Pero no todos son los tradicionales aviones de color blanco pues, el primer domingo de cada mes (menos enero y agosto), la Fundación Infante de Orleans llena el 'skyline' de la capital con la mayor colección de aviones históricos en vuelo. Si eres amante de los aeroplanos, o quieres disfrutar de una exhibición para todos los públicos, apunta la fecha, pues el próximo domingo 5 de abril, las avionetas volverán a surcar el cielo.

El programa de demostración arranca a las 10.30 h, con la apertura de taquillas y las inscripciones al taller infantil. Media hora más tarde, podréis disfrutar de la exhibición estática y, a entre las 11.15 y las 12.30 h, se llevará a cabo la visita guiada. Al acabar, se llevará a cabo el tradicional sorteo de una plaza entre los socios, al igual que otros premios y, finalmente, entre las 12.30 y las 13.00 h, arrancará el desalojo del público de la zona más cercana a los aviones, con la posterior puesta en marcha de la demostración aérea, que finalizará a las 14.00 h.

Fundación Infante de Orleans

Cómo conseguir entradas para ver estos espectaculares aviones

Las entradas generales para la exhibición de vuelo, ya disponibles, tienen un coste de 11 euros, mientras que niños de entre 5 y 12 años, mayores de 65 o familias numerosas, cuentan con distintos descuentos. El importe de los pases se considera como un donativo que contribuye al mantenimiento del Museo de Aviones Históricos en Vuelo de la Fundación.

NO TE LO PIERDAS: ¿Quieres conocer los museos más interesantes de Madrid?

