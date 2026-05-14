A través de distintas actividades, podréis conocer de forma práctica las fases y metodologías que intervienen en un proceso arqueológico completo

Cada vez queda menos para el regreso del verano, momento en el que vuelve uno de los planes para toda la familia más populares de toda la Comunidad de Madrid: 'Arqueólogos por un día'. Este programa de talleres gratuitos celebra su undécima edición con un total de 1.750 plazas, 1.200 de ellas dirigidas a familias.

Arqueólogos por un día. Comunidad de Madrid

Vuelve 'Arqueólogos por un día'

En colaboración con los ayuntamientos de Alcalá de Henares y Hoyo de Manzanares, esta iniciativa está dirigida a menores de entre 8 y 14 años. Las actividades se desarrollarán del 30 de mayo al 28 de junio en el yacimiento de La Cabilda, en Hoyo de Manzanares, y del 2 de julio al 27 de septiembre en el parque arqueológico de la Ciudad Romana de Complutum, en Alcalá de Henares, con el objetivo de sensibilizar y acercar a los participantes y sus familias al trabajo de investigación arqueológica.

Así, el programa de talleres permitirá a los jóvenes conocer de forma práctica las distintas fases y metodologías que intervienen en un proceso arqueológico completo. Durante la actividad, podréis trabajar de forma activa en todos los aspectos relacionados con esta disciplina. La experiencia arranca con una visita guiada a la zona arqueológica elegida, donde descubrir los principales vestigios conservados y cómo se localizan e investigan los restos.

Posteriormente, podréis participar en una excavación recreada diseñada para el trabajo simultáneo de varios equipos. Tras esta fase, llevaréis a cabo distintas tareas de tratamiento del sedimento extraído, etiquetado, documentación, fotografía y dibujo de las piezas más relevantes halladas durante la excavación.

Igualmente, a lo largo de esta actividad, se explicará la localización de los yacimientos, el método arqueológico, las herramientas que se emplean, el planteamiento de una excavación y la intervención de grupos multidisciplinares para llevar a cabo los diferentes trabajos. Se procesarán los materiales, datándose y clasificándose. Se identificarán los restos vegetales y de fauna, se simulará el modo de restauración de las cerámicas extraídas y se prepararán las muestras para su análisis en laboratorio, explicando el proceso de depósito. El taller finaliza con la interpretación del yacimiento en base a las evidencias encontradas.

Comunidad de Madrid

Cómo conseguir entradas para ' Arqueólogos por un día'

Las entradas gratuitas para 'Arqueólogos por un día' ya están disponibles para reserva, talleres que se celebrarán entre los días 30 de mayo y 28 de junio en el yacimiento arqueológico de La Cabilda (fines de semana, de 10.00 a 13.00 h), y del 2 de julio al 27 de septiembre en el yacimiento arqueológico Ciudad Romana Complutum (de martes a domingo, de 10.00 a 13.00 h).

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