Ya está aquí el Bono Cultural Joven: cómo conseguir 400 € si cumples 18 años

Esta ayuda se abonará en tarjetas prepago-personales, destinadas a productos, servicios y actividades culturales de distintas modalidades y categorías

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado oficialmente el procedimiento del Bono Cultural Joven 2026. A partir de este lunes 22 de junio, y hasta el próximo 31 de octubre de 2026, todos los españoles que cumplan los 18 años podrán solicitar una ayuda de 400 euros para la adquisición de una variedad de productos, servicios y actividades culturales.

Cómo solicitar el Bono Cultural Joven 2026

Esta ayuda de 400 €, que se abonará en tarjetas prepago-personales, permite la adquisición de productos, servicios y actividades culturales en distintas modalidades y categorías, como un máximo de 200 € en artes en vivo, audiovisuales, medios de creación artística y material artístico; un máximo de 100 € para destinarlo a productos culturales en soporte físico, como libros, videojuegos o vinilos, y un máximo de 100 € dedicado a consumo digital, como suscripciones a plataformas musicales, compra de libros digitales, suscripciones a videojuegos en la nube o en línea o cursos en línea sobre materias relacionadas con la cultura.

Shutterstock Jóvenes en el cine

Como alternativa a lo anterior, la segunda modalidad incluye la posibilidad de destinar, hasta un máximo de 400 €, en cursos y talleres de contenido cultural en modalidad presencial y en línea e instrumentos musicales y medios de creación y material artísticos. El Bono Cultural Joven solamente funciona en las empresas que forman parte del programa, cerca de 4.000 entidades.

Podrán ser beneficiarias las personas jóvenes que cumplan 18 años en 2026 y que posean la nacionalidad española o residencia legal en España en el momento de presentación de la solicitud. Igualmente, podrán ser beneficiarias aquellas personas que sean solicitantes de asilo en España; quienes hayan solicitado protección temporal; y personas extranjeras extuteladas que se encuentren en trámite de obtención del permiso de residencia legal en España.

El plazo para presentar las solicitudes ya está en marcha, finalizando el próximo 31 de octubre, a las 23.59 h. Las personas interesadas en obtener la ayuda del Bono Cultural Joven de 2026 deberán presentar su solicitud obligatoriamente por medios electrónicos, cumplimentando el formulario disponible en la plataforma web.

También vuelven los descuentos de Verano Joven

La iniciativa Verano Joven regresa por cuarto año para que personas de entre 18 y 30 años se desplacen por los distintos territorios de la Península e interrailes gestionados por Renfe, con rebajas en el coste final de los billetes. En la edición de 2026 del Verano Joven se podrán beneficiar de los descuentos todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.

La campaña, ya en marcha, requiere el acceso a la página web, donde podréis inscribiros próximamente con vuestro DNI, NIE o pasaporte y obtener vuestro código personal e intransferible, necesario para realizar vuestras compras con descuento. Podrán acceder con descuentos a billetes de autobús y tren con fecha de viaje entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

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