Lugar icónico de celebraciones, y rodeada de todo tipo de bonitos y emblemáticos edificios, la fuente de Cibeles es uno de los monumentos más importantes y reconocidos de la capital. Presente desde el siglo XVIII, la diosa romana, símbolo de la agricultura, la tierra, la naturaleza y la fecundidad ha visto evolucionar y cambiar la ciudad a lo largo de los años.

La fuente de Cibeles, de cerca y gratis

Uno de los procesos de conservación patrimonial más importantes de los últimos años, Madrid acoge el programa 'Abierto por Restauración', que permitirá conocer desde el interior los trabajos desarrollados en la fuente de Cibeles. El programa ofrece 176 visitas guiadas, con un total de 2.640 plazas, que permitirán acceder, entre los meses de julio y septiembre, a la estructura de andamios instalada para la restauración y contemplar la fuente desde una perspectiva inédita.

Ayuntamiento de Madrid Fuente de Cibeles

Acompañados por guías especializados en historia e historia del arte, podréis conocer el devenir histórico del monumento, los criterios de intervención y las distintas técnicas empleadas para garantizar su conservación. Durante el recorrido, observaréis de cerca la escultura de la diosa Cibeles, el carro y los leones Hipómenes y Atalanta, además de descubrir detalles escultóricos y constructivos que habitualmente pasan desapercibidos. Asimismo, podréis aprender más sobre las principales patologías detectadas durante los estudios previos y las soluciones adoptadas para preservar este conjunto monumental.

Como complemento a las visitas de la Fuente de Cibeles, esta edición de 'Abierto por Restauración' incluirá recorridos guiados al Pabellón de los Hexágonos, actualmente en proceso de rehabilitación. En total, el programa ofrecerá 248 visitas y 4.800 plazas gratuitas, de las que 72 visitas y 2.160 plazas corresponderán al pabellón.

Ayuntamiento de Madrid Pabellón de los Hexágonos

Cómo conseguir entradas para las visitas guiadas gratuitas

Las entradas generales para estas visitas gratuitas pueden reservarse a partir del 23 de julio, a las 10.00 horas. Esta iniciativa coincide con el inicio de los trabajos de restauración, que tienen un coste de adjudicación de cerca de 260.000 euros y cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses. Los trabajos incluyen la limpieza de las superficies pétreas, la eliminación de morteros inadecuados, el tratamiento y sellado de juntas y fisuras, la aplicación de tratamientos biocidas e hidrofugantes, la consolidación de los materiales pétreos, la restauración de los elementos metálicos afectados por la corrosión y actuaciones destinadas a mejorar la estabilidad del monumento, así como la reintegración de pequeñas pérdidas y el entonado final del conjunto.

Fuente de Cibeles: un símbolo de Madrid desde el siglo XVIII

Diseñada por Ventura Rodríguez en 1777 dentro del proyecto de embellecimiento del Salón del Prado (1775), la Fuente de Cibeles constituye uno de los principales iconos de Madrid. La figura de la diosa fue esculpida por Francisco Gutiérrez Arribas, mientras que los leones fueron obra de Roberto Michel.

A lo largo de más de dos siglos de historia, la fuente ha experimentado diferentes transformaciones y actuaciones de conservación. Trasladada a su ubicación actual en 1895, ha sido restaurada en distintas ocasiones (1980, 2016) para garantizar su preservación. Desde 2021, forma parte del Sitio Patrimonio Mundial Paseo del Prado y Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias, conocido como Paisaje de la Luz, y continúa siendo uno de los monumentos más reconocibles y representativos de la capital.