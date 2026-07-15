Organizadas por Madrid Film Office, podréis conocer anécdotas de rodajes o aprender curiosidades sobre la historia de la capital

Pedro Almodóvar, Fernando León de Aranoa, Alejandro Amenábar, Fernando Trueba, Paul Greengrass... Son muchos los cineastas, nacionales y extranjeros, que se han rendido a los encantos de Madrid dedicándole algunas de las más icónicas secuencias de sus obras y retando al espectador a reconocer rincones de la vida cotidiana. Desde los años 20 del pasado siglo, las calles y plazas madrileñas han ejercido como escenario natural y plató de excepción para el rodaje de decenas de laureadas películas, que forman parte de la historia de nuestro cine y que han sido testigo del inexorable paso del tiempo.

Madrid Film Office Madrid en la pantalla

Por tercer año consecutivo, Madrid Film Office invita a pasear la ciudad a través del cine y las series, con el programa de visitas 'Madrid en la pantalla'. Cada sábado y domingo, entre el 18 de julio y el 20 de septiembre, podréis disfrutar de una visita guiada gratuita por la ciudad, en la que rememorar algunas de las escenas más icónicas del cine madrileño, descubrir las localizaciones de series, conocer anécdotas de rodajes, aprender curiosidades sobre la historia de Madrid y seguir la pista a las peripecias de las estrellas nacionales e internacionales que han vivido, trabajado y disfrutado en la ciudad.

Entre las propuestas de 'Madrid en la pantalla', podréis encontrar rutas dedicadas a Pedro Almodóvar o Concha Velasco, al igual que ubicaciones como el Paisaje de la Luz, Chamberí o Tetuán.

Cómo conseguir entradas para 'Madrid en la gran pantalla'

Cada pase cuenta con un aforo limitado de 25 personas. Las entradas de cada sesión se pondrán a disposición online, el martes a las 17.00 h de la semana en que se haga la visita.

Los mejores cines de verano de Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Cibeles de Cine, en CentroCentro.

NO TE LO PIERDAS: La Plaza de Callao se convierte en un macrocine gratuito y al aire libre durante una noche (y regalan palomitas)