Con motivo del centenario de una popular sala madrileña, se proyectará uno de los grandes clásicos de la historia del séptimo arte

Qué mejor momento que el verano para disfrutar de una buena película. Ya sea ese clásico que siempre has querido ver o alguno de los últimos estrenos en cartelera, a lo largo de estos meses, Madrid se llena de populares cines de verano, un plan ideal para disfrutar al aire libre o en emblemáticos edificios.

Esta plaza del centro de Madrid se convierte en un cine al aire libre

El próximo miércoles 22 de julio, la plaza del Callao se transformará por una noche en un cine de verano gratuito, permitiendo a curiosos y cinéfilos disfrutar de uno de los grandes clásicos de la historia del séptimo arte, 'Regreso al futuro'. La iniciativa llevará la experiencia cinematográfica más allá de las salas, aprovechando la pantalla exterior principal de los Cines Callao para que la proyección pueda verse desde todos los rincones de la plaza.

Regreso al futuro Universal Pictures

Para ello, la experiencia contará con un aforo de 164 personas y butacas facilitadas para el público. En sus asientos, los asistentes encontrarán palomitas y agua gratuitas, recuperando los pequeños rituales que hacen reconocible una velada de cine. Las puertas abrirán a las 21.00 h y la proyección comenzará a las 21.30 h. El acceso será gratuito y las plazas se asignarán por orden de llegada hasta completar aforo.

Los mejores cines de verano de Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Cibeles de Cine, en CentroCentro.

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