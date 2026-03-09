Suscríbete
Noticias

Ya se puede acceder gratis y online a 200.000 fotografías del Madrid de principios del siglo XX

Entre los reportajes gráficos, se encuentra la llegada del hombre a la Luna, la puesta en marcha de la línea aérea Madrid-Sevilla-Lisboa o el tiempo meteorológico

Tafandem. Archivo de Gerardo Contreras, Comunidad de Madrid
Tafandem. Archivo de Gerardo Contreras, Comunidad de Madrid
La llegada de la penicilina a España, la puesta en marcha de la línea aérea Madrid-Sevilla-Lisboa, el aterrizaje del hombre a la Luna o la monarquía de Alfonso XIII son solo algunos de los momentos que el emblemático y condecorado fotoperiodista Gerardo Contreras fue capaz de capturar en su cámara. Y, ahora, con más facilidades que nunca, ya podéis admirar, descubriendo todo tipo de historias, momentos y paisajes del país, durante el siglo XX.

Sombrereras. Archivo de Gerardo Contreras, Comunidad de Madrid
Sombrereras. Archivo de Gerardo Contreras, Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha publicado, a través del Portal de Archivos de la región, las 200.000 fotografías digitalizadas del fondo de Gerardo Contreras, accesible en el Buscador de archivos y documentos. La colección de imágenes, fechadas entre 1924 y 1971, constituyen un escaparte de la vida del país. El fondo fotográfico está compuesto en su mayor parte por negativos en nitrato o acetato de celulosa, aunque también incluye placas de vidrio y cajas con positivos.

De las instantáneas en vidrio, unas 3.000 entre los años 1924 y 1940, destacan momentos como la inauguración de centros benéficos por parte de la reina Victoria Eugenia. Los rollos de película plástica (196) contienen instantáneas de 1935 a 1941 relacionadas con la Guerra Civil española en Madrid y la inmediata posguerra. Constituyen el conjunto con mayor volumen del fondo, estimado en más de 130.000 imágenes entre 1939 y 1971, y una variada temática, que va desde la vida social hasta el deporte o el tiempo meteorológico.

Por su parte, las fotografías en papel alcanzan un volumen superior a los 8.000 positivos recibidos desde agencias de prensa y fotografía de todo el mundo, reunidas por Contreras como producto de su gestión al frente de la agencia Contreras y Vilaseca.

Correos. Archivo de Gerardo Contreras, Comunidad de Madrid
Correos. Archivo de Gerardo Contreras, Comunidad de Madrid

