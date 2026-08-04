Este pequeño estanque es una de las zonas más antiguas del Retiro, construida poco después de la inauguración del Palacio del Buen Retiro, en el siglo XVII. Su nombre se debe a su forma octogonal y, aunque se construyó para abastecer de agua a los jardines cercanos, se decidió adornar con una pequeña isla en el centro, donde se encontraba un templete con campanillas, que sonaban cuando soplaba el viento; es por esto que también se conoce como Estanque de las Campanillas.

La estructura fue destruida durante la Guerra de la Independencia y a mediados del siglo XIX se levantó un nuevo templete, de inspiración oriental, que también resultó destrozada por un tornado. En el siglo XX se instaló la gruta con rocalla que existe en la actualidad y el estanque pasó a convertirse en una fuente ornamental.

Ubicación: Entre el Estanque Grande y el Parterre