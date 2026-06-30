El Rincón de Pepe
“Una barbería clásica, que ofrece una bebida al cliente, con ambiente tranquilo, buen trato y buena música: jazz, música de los 50, de los 60…” Así nos describe Pepe Cotillo, el propietario de El Rincón de Pepe, lo que uno se encuentra cuando visita esta barbería. En activo desde el año 2021 en la zona de Chamberí, les encontrarás en la calle Fernández de los Ríos. A pesar de que los años van pasando, la esencia sigue y sus servicios (cortes de pelo old school, afeitados a navaja con ritual de toallas calientes, arreglo de barba…), el cuidado y la perfección que le ponen a todo lo que hacen, también.
Dónde está: calle de Fernández de los Ríos, 27 (Metro: Quevedo)