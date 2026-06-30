Parece que la barba no fue una moda pasajera y que las peluquerías y barberías vieja escuela llegaron para quedarse

Las barberías en Madrid de toda la vida siguen cosechando fama entre fieles y nuevos clientes y comparten estrellato con otras más recientes que beben de la estética y el oficio más tradicional y se han convertido en las favoritas de los chicos más modernos de la ciudad. Si buscas una para ti, echa un visazo a estos templos para los barbudos y lugares de culto para los amantes de los cortes de pelo más clásicos. Con o sin pelo, porque los calvos tampoco deberían perderse sus rituales de belleza.

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