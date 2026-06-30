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Madrid

Bearbero
© Bearbero
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Barberías de Madrid para chicos (no solo) 'old school'

Parece que la barba no fue una moda pasajera y que las peluquerías y barberías vieja escuela llegaron para quedarse

Noelia Santos
Escrito por Noelia Santos
Editora, Time Out Madrid
Colaboradores: Time Out Madrid editors y María Sanz
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Las barberías en Madrid de toda la vida siguen cosechando fama entre fieles y nuevos clientes y comparten estrellato con otras más recientes que beben de la estética y el oficio más tradicional y se han convertido en las favoritas de los chicos más modernos de la ciudad. Si buscas una para ti, echa un visazo a estos templos para los barbudos y lugares de culto para los amantes de los cortes de pelo más clásicos. Con o sin pelo, porque los calvos tampoco deberían perderse sus rituales de belleza. 

RECOMENDADO: Tiendas de ropa para chicos modernos y con estilo

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Barberías en Madrid

El Rincón de Pepe

El Rincón de Pepe
El Rincón de Pepe
El Rincón de Pepe

“Una barbería clásica, que ofrece una bebida al cliente, con ambiente tranquilo, buen trato y buena música: jazz, música de los 50, de los 60…” Así nos describe Pepe Cotillo, el propietario de El Rincón de Pepe, lo que uno se encuentra cuando visita esta barbería. En activo desde el año 2021 en la zona de Chamberí, les encontrarás en la calle Fernández de los Ríos. A pesar de que los años van pasando, la esencia sigue y sus servicios (cortes de pelo old school, afeitados a navaja con ritual de toallas calientes, arreglo de barba…), el cuidado y la perfección que le ponen a todo lo que hacen, también.

Dónde está: calle de Fernández de los Ríos, 27 (Metro: Quevedo)

El Kinze de Cuchilleros

  • Tiendas
  • Sol
El Kinze de Cuchilleros
El Kinze de Cuchilleros
El Kinze de Cuchilleros

En esta barbería de Madrid se cortaba las patillas el mismísimo Curro Jiménez y, en la actualidad, presume de ser la favorita de Javier Cámara. A lo largo de sus más de cien años de vida, han pasado por aquí desde personajes ilustres a la mafia (cuentan que uno de los ocho barberos italianos que Al Capone tenía en Nueva York vino a dar un curso sobre afeitado tradicional). En diciembre de 2025, echó el cierre para reabrir unos meses después con nuevos dueños y un objetivo en mente: mantener la esencia que siempre ha caracterizado este negocio, pero incorporarle un twist de actualidad con productos, maquinaria y tratamientos del presente.

Dónde está: calle de Cuchilleros, 15 (Metro: Sol)

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Homine Madrid

  • Tiendas
  • Barrio de Salamanca
Homine Madrid
Homine Madrid
Marcu Ovidiu

La estética 'old school' en las barberías también está presente en el barrio de Salamanca con Homine Madrid. Un local de aire clásico de lo más refinado, inspirado en las barberías tradicionales de Londres, donde no sólo cortan el pelo y arreglan la barba, también se puede disfrutar de un buen masaje corporal o manicura, entre otros tratamientos. Un salón de peluquería exclusivo para los gentlemen de la ciudad.

Dónde está: calle de Gurtubay, 3 (Metro: Retiro)

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Malditos Bastardos

  • Tiendas
  • Malasaña
Malditos Bastardos
Malditos Bastardos
Malditos Bastardos

El espíritu Peaky Blinders rezuma en esta barbería de Madrid muy 'old school' que abrió sus puertas en el año 2016 en Malasaña y que, tras una época en el centro de la ciudad (Barceló, 6), ahora se encuentra también en Colmenar Viejo. Es como la típica barbería de siempre, las de toda la vida, pero muy para los modernos barbudos de hoy en día. Rituales clásicos de afeitado (toalla caliente, lociones calmantes) y asesoramiento en función del tipo de corte de pelo y la barba que más pega con el estilo de cada uno.

Dónde está: Barceló, 6; y avenida del Mediterráneo, 2 (Colmenar Viejo)

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Barbers Crew

  • Tiendas
  • Malasaña
Barbers Crew
Barbers Crew
© Barbers Crew

Esta barbería 'old school' de Malasaña apuesta por lo que ellos consideran uno de los pilares clave del renacer de las barberías y peluquerías masculinas: la atención a los detalles. "Consideramos que la peluquería para hombres ha experimentado un renacer, una segunda oportunidad después de quedarse en el olvido que hay que aprovechar". 

Dónde está: calle de Manuela Malasaña, 27 (Metro: Bilbao)

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El Mentidero Barbería

  • Tiendas
  • Centro
El Mentidero Barbería
El Mentidero Barbería
El Mentidero

Volver a ese ambiente de peluquería y barbería antigua, de charla y tertulia y oficio y experiencia en el corte, es la referencia llevada a la práctica en esta barbería de Madrid. La experiencia la tienen, y es que Roberto Martín tiene a sus espaldas más de 25 años de cortes y afeitados, muchos de ellos en barberías de renombre como Malayerba, que cerró tras la pandemia. Y en este proyecto propio es donde sigue la estela de lo que más le gusta, la vieja escuela.

Dónde está: calle de la Flor Baja, 7 (Metro: Plaza de España)

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MadMen Barbería

MadMen Barbería
MadMen Barbería
MadMen Barbería

La gente de MadMen Barbería llevan ya unos años encargándose de las barbas y cortes de pelo de los chicos de Madrid. De hecho, ahora mismo cuentan con tres locales en la ciudad (en las zonas de Retiro, Salamanca y Ríos Rosas), donde manda la estética y la manera de hacer tirando a tradicional, pero sin renunciar a los nuevos cortes de pelo o tendencias para ellos. Aquí se hacen cortes clásicos, sí (ya sea con tijera o con máquina); pero también 'fades' (degradados), tintes, cortes y arreglos de barba o tratamientos faciales.

Dónde está: distintas ubicaciones en Madrid

Roberto Carrillo Peluquería

  • Tiendas
  • Arganzuela
Roberto Carrillo Peluquería
Roberto Carrillo Peluquería
Roberto Carrillo Peluquería

Los barbudos de Arganzuela tienen en el local de Roberto Carrillo un nuevo lugar al que ir a retocar y arreglar su barba. Esos dos conceptos tan manidos de tradición y modernidad conviven en este espacio en el que los cortes de pelo dejan de ser una necesidad para convertirse en un hábito de estilo de vida de lo más actual. 

Dónde está: calle del General Palanca, 42 (Metro: Delicias)

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Shave Barbers & Spa

  • Qué hacer
  • Chueca
Shave Barbers & Spa
Shave Barbers & Spa
The Shave Club

Shave Barbers & Spa arrancó su andadura en la capital en 2018 y, más de seis años después, ya cuenta con nueve locales en la ciudad. Con un diseño muy años 40, elegante y con un aire muy 'gentsclub', en esta peluquería-barbería de Madrid todo gira en torno al cuidado masculino: servicios de barbería, afeitado, corte de pelo, tratamientos… Todo ello a cargo de profesionales especializados y a precios bastante asequibles. Porque si una cosa caracteriza a esta cadena es que, desde que dio sus primeros pasos, se propuso universalizar el acceso al buen gusto.

Dónde está: diferentes ubicaciones en Madrid

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Bearbero

  • Tiendas
  • Lavapiés
Bearbero
Bearbero
© Bearbero

Mario define Bearbero como una barbería 'old school' renovada. "Actualizamos constantemente nuestra técnica, adaptando las tendencias a la barbería más clásica". La suya viene con peine y tijera. Muy del gusto de su clientela, con una edad media de entre 30 y 40 años –mayor que la del resto de nuevas barberías–, y con mucha barba. "Cuando llegué a Madrid había un nicho de barbudos sin arreglar porque no encontraban el sitio adecuado", explica refiriéndose al colectivo de osos. Por eso creó un espacio concreto para hombres, con un ambiente acogedor donde dice que no corta el pelo a menores de 14 años "para no romper esa magia". Quien vaya, que lo haga en busca de un buen trabajo, más que de una moda o un corte de temporada.

Dónde está: calle de Embajadores, 10 (Metro: La Latina)

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Docklands Barber Shop

  • Tiendas
  • Goya
Docklands Barber Shop
Docklands Barber Shop
© Docklands Barber Shop

Corren buenos tiempos para las barberías de Madrid que se atreven a desmarcarse del estilo más 'old school' y se acercan a un concepto mucho más industrial y fabril, como esta del barrio de Salamanca, liderada por un barbero que ha pasado por Malayerba, un local conocido por todos los barbudos de Madrid. En Docklands Barber Shop ofrecen un completo abanico de servicios que van desde el corte de pelo con asesoramiento y peinado hasta el arreglo de barba o afeitado con toallas calientes, pasando por el arreglo de barba con diseño personalizado.

Dónde está: calle de Don Ramón de la Cruz, 48 (Metro: Lista)

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Chamberí 5

  • Tiendas
  • Chamberí
Chamberí 5
Chamberí 5
© Chamberí 5

Un espacio pequeño pero en el que se respira el 'savoir faire' de las barberías de antes, de estética vintage clásica y utensilios recién salidos de una peli de cine negro, muy para dandies y rockabillys. Una imagen que contrasta con la innovación en tendencias, tanto en cortes a navaja o afeitados, y en los productos de alta calidad que Daniel y su equipo ofrecen a sus clientes.

Dónde está: plaza de Chamberí, 5 (Metro: Iglesia)

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