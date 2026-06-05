Aunque apenas quedan unas semanas para que arranque el verano, momento más esperado por los más pequeños de la casa, ya sea para descansar, ir a darse un refrescante chapuzón, jugar e incluso pasar unos días en un campamento, son muchos los padres los que ya tienen la mira en el comienzo del próximo curso escolar.

La vuelta al cole ya tiene fecha

La Comunidad de Madrid ya ha confirmado cuándo arrancará el próximo curso escolar 2026/27. Finalmente, será el lunes 7 de septiembre cuando todos los alumnos de los centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial y los Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y Primaria, tengan que volver a las clases.

Comunidad de Madrid

Un día después, el 8 de septiembre, regresarán a las aulas los alumnos de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Programas Profesionales, Formación Profesional, Conservatorios Profesionales de Música y de Danza, Escuelas y Centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de ESO y de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Por otra parte, se fija el 9 de septiembre como arranque para los estudiantes de Enseñanzas Artísticas Superiores, y el 21 de septiembre para el inicio de la actividad en los Centros de Educación de Personas Adultas y el primer curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño de las Escuelas de Arte.

Así queda el calendario de vacaciones 2026/27

Las vacaciones de Navidad serán del 23 de diciembre al 10 de enero, y el periodo no lectivo en Semana Santa se prolongará desde el 19 al 29 de marzo. El 12 de octubre, el 2 de noviembre y el 7 y 8 de diciembre serán festividades de carácter general y, además, serán no lectivos el 12 y 15 de febrero.

El curso terminará el 18 de junio en el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, FP, Enseñanzas Artísticas de Música, Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Arte y de Adultos. Los alumnos de 1º de Bachillerato también concluirán este mismo día, mientras que para los de 2º las fechas se adaptarán a las necesidades derivadas de la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y de los procedimientos de admisión. Y las clases en las Escuelas Infantiles y Casas de Niños concluirán el 31 de julio.

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