Este legendario restaurante de Cádiz toma un palacete del siglo XIX en Madrid: dónde comer el mejor atún del mundo en un jardín impresionante

Un aforo de 270 comensales, 900 m² distribuidos en varios salones, para uno de los espacios gastronómicos más bonitos este 2026

Gorka Elorrieta
Escrito por
Gorka Elorrieta
Editor Comer y Beber, Time Out Madrid
El Campero
El Campero
Se ha hecho esperar pero ya se han abierto las reservas para ir a comer (este mismo fin de semana si no queréis que os lo cuenten) en el gran templo de España para apasionados del producto, para feligreses del atún de almadraba. La joya marina de Cádiz desembarca a lo grande en Madrid. Platos con mucha historia y todos los cortes posibles del túnido protagonizan la carta de una de las grandes aperturas de este 2026 en el barrio de Salamanca. Lo que empezó siendo un humilde local familiar en Barbate hace casi medio siglo se ha convertido en todo un emblema gastronómico que ahora estrena su proyecto más ambicioso en la capital. 

El Campero
El Campero

Varios salones y rincones exclusivos (para eventos privados) repartidos por 900 metros cuadrados a lo largo de tres plantas, una capacidad para más 250 comensales y hasta un impresionante jardín exterior repleto de árboles y parasoles, que cuenta con una barra exterior y una zona de mesas altas donde se puede ir sin reserva. Todo a mayor gloria del atún rojo salvaje al que le rinden pleitesía cocineros de medio mundo (sobre todo, japoneses). La carta viene con otros pescados nobles (lenguado y rodaballo) y con mariscos de relumbrón pero aquí la puerta de entrada es 'El Susurro de los Atunes', un menú degustación de 14 pases donde el protagonista se expresa en toda su plenitud, a través de distintos cortes (morrillo, descargamento, parpatana...), técnicas y texturas. Una inmersión absoluta, un placer extraordinario. En su propuesta, donde resulta necesario pasar por la sección de crudos (de sus sashimis a la famosa tosta de atún y trufa), hay también cocina de raíz andaluza, algunos arroces y carnes de sellos tan prestigiosos como Discarlux o Joselito.   

El Campero
El Campero

El respeto casi religioso (no exento de innovación y curiosidad) por este túnido capturado de forma tradicional en sus costas desembarca en un palacete del siglo XIX que han sabido acondicionar y darle vuelo atlántico la gente de MIL Studios. Ha abierto El Campero (Lagasca, 148) con todos sus galones -aquella primera taberna de 1978 ahora atesora 2 Soles Repsol- y toda la experiencia de Julio Vázquez, jefe de cocina desde hace casi una década y en la casa desde hace 20 años. Otra parada imprescindible al espléndido catálogo de restaurantes de pescado y marisco que tenemos en Madrid.

El Campero
El Campero

