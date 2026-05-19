Ahora todo lleva la coletilla de la experiencia y si es algo personalizado, exclusivo, secreto, pues mejor. Un rincón que aúna todo esto es lo que acaba de abrir en el corazón del barrio de Salamanca. La pista, entre lo gastronómico y lo inmersivo, puede ser el plan perfecto después de pasear entre flores en el gran festival urbano de la primavera. Las calles del Madrid más elegante y adinerado esconden el primer 'jewelry bar' de la ciudad. Así que el tardeo más curioso de la temporada se celebra entre pulseras, anillos y collares de una de las diseñadoras más singulares del panorama contemporáneo.

Acorazada by Elena Estaun Acorazada by Elena Estaun

Elena Estaun, responsable de algunas de las joyas de diseño más elogiadas del momento por su equilibrio entre la naturaleza y lo urbano, por esa inspiración entre lo industrial y lo escultórico, convierte sus piezas en escaparate y escenario del nuevo 'place to be' en la Milla de Oro de la capital. Escondido dentro del Hotel Wipton by Petit Palace (Jorge Juan, 17), el lujoso espacio quiere ser un lugar de encuentro para cualquier momento del día, un bar atípico donde compartir un puñado de platos ligeros o simplemente ir a tomar algo rodeado de creaciones únicas (incluida su colección masculina). De hecho, se trata de la primera y única tienda física monomarca de la diseñadora en Madrid.

Acorazada by Elena Estaun Acorazada by Elena Estaun

Acorazada, porque así han llamado a este nuevo 'hotspot' para la gente guapa, es una coctelera de diseño, tragos originales y una carta versátil que abraza el gusto actual. Una propuesta culinaria sencilla pero cuidada donde no faltan las gildas, los nigiris, unas croquetas... Hasta podéis hincarle el diente a su "Pepito de oro". La inauguración será este jueves 21 de mayo a partir de las 12:00 y el espacio estará abierto a diario hasta las 23.00. El lugar es pequeño, apenas media docena de mesas. Vamos, si queréis reservar un hueco para este fin de semana, este es vuestro teléfono: 683244725.

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