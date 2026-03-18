Los amantes de la moda podrán descubrir, probar y encontrar esas piezas que elevan cualquier look

Ir de compras por Madrid puede ser toda una aventura. Con tiendas de segunda mano, mercadillos como El Rastro y algunas de las marcas de lujo más reconocidas, la capital lo tiene todo. Y una de las cosas más destacadas son los outlets y las tiendas 'low cost', espacios comerciales donde podéis renovar vuestro armario, la cocina o incluso el salón a buenos precios.

Miphai

Llega a Madrid un nuevo outlet con más de 4.000 vestidos

Este fin de semana, Miphai convierte Madrid en parada obligatoria con su Mega Outlet, un espacio con más de 4.000 vestidos a precios muy competitivos en pleno barrio de Salamanca. Durante dos días, los amantes de la moda podrán descubrir, probar y encontrar esas piezas que elevan cualquier look, ofreciendo también una variedad de estilos, que van desde diseños más casuales hasta opciones ideales para eventos especiales.

Este evento efímero, que busca convertirse en un plan diferente y alternativo, donde la experiencia de compra se convierte en un momento para disfrutar, inspirarse y renovar el armario con piezas únicas, se celebrará entre los días 20 y 21 de marzo, de 10.00 a 20.00 h, en el Espacio 23 (c/ del General Oraá, 23).

Tienda de vestidos. Shutterstock

Las mejores tiendas 'low cost' de Madrid

Sin duda, una gran manera de renovar tu armario a precios competitivos. Qué más se puede pedir. Entre las mejores tiendas outlet de Madrid se encuentran Outlet de Zara, Outlet Kirawira, Julietta, Outlet de Vinos, Sqrups, A Mercadoria, Outlet Moto, Retal Outlet, Outlet El Corte Inglés, Outlet Home Madrid, House Factory o Sportivo Outlet.