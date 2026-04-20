Tras dos exitosas inauguraciones en la capital, la marca con los postres más virales continúa con su ambicioso plan de expansión

Ofreciendo originales recetas con mucho sabor a queso o creativas propuestas con gusto a galleta Lotus o pistacho, las tartas de queso (o 'cheesecakes') son uno de los postres más populares del momento. Con reconocidas marcas en la capital como Alex Cordobés, Luna & Wanda o Gio & Sam, entre muchas otras, una de las propuestas más virales y económicas sigue avanzando con su ambicioso proyecto de expansión en la capital, desde su llegada directamente desde Barcelona.

99cheesecake

Porciones de tarta de queso por menos de 1 € en este nuevo obrador

Tras una primera y exitosa apertura en pleno barrio de Malasaña, y la inauguración de un segundo local en la calle Princesa, estamos hablando de 99cheesecake, obrador que ha dado el siguiente paso en su ambicioso proyecto de expansión local, con la apertura de un tercer local, en pleno centro de Madrid.

El obrador mantiene los valores que la han llevado a tener este tremendo éxito viral, y es una idea muy sencilla, perfecta para todos los paladares: porciones de tarta de queso a partir de 99 céntimos. Sí, por menos de un euro, podrás degustar sus famosas 'cheesecakes'.

99Cheesecake ofrece porciones de 'La Original' por menos de un euro, y sabores premium como ''Choco Blanco', 'Cheese Lover', 'Cookies & Cream', 'Lotus' o la 'Premium del mes', por 2,99 €. También podéis reservar tartas enteras por un coste que ronda entre 14,50 y 25,50 €. Igualmente, por 0,80 € podréis añadir 'toppings' como chocolate blanco, Oreo, salsa de pistachos o galleta Lotus. El nuevo y exitoso obrador abre sus puertas a un paso de la Plaza Mayor, en la calle San Cristóbal, 17.

99cheesecake

Las mejores tartas de queso de Madrid

El mapa de la capital está repleta de pastelerías donde disfrutar de algunas de las mejores tartas de queso. Entre los establecimientos más destacados se encuentran la pastelería Mallorca; Umikobake; Cheesecake Avenue; Estimar; La Primera; Tatel; Carbón; Treze; Tres por cuatro; Lobito de Mar; Café Comercial; Fismuler o El Hombre Pez.

NO TE LO PIERDAS: Del croissant perfecto a una tarta exquisita: las mejores pastelerías para endulzar este 2026

