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Madrid

Luna & Wanda
@JORCHALON
@JORCHALON

Las mejores tartas de queso de Madrid

¿Amantes del queso y golosos a partes iguales? Os traemos la ruta definitiva por los restaurantes de la ciudad que preparan este delicioso postre

Marta BacGorka Elorrieta
Escrito por Marta Bac y Gorka Elorrieta
Colaborador: Javier Díaz Murillo
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Aunque dicen que la mejor tarta de queso del mundo se prepara en La Viña (San Sebastián), hay en Madrid muchos restaurantes y obradores que no se quedan atrás a la hora de elaborar este popular postre. Untuosas, que se deshacen en la boca, acompañadas de helado o galleta, con todo tipo de queso... las posibilidades son casi infinitas. Si se os hace la boca agua solo con pensar en probar un trozo de tarta de queso, no os perdáis esta ruta para degustar algunas de las mejores de Madrid.

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Alex Cordobés

  • Comer
Alex Cordobés
Alex Cordobés
Álex Cordobés

¿Dónde comprar tartas de queso en Madrid? Direcciones hay muchas pero ninguna como la que acaba de estrenarse en el barrio de Salamanca. Hace unos días el número 60 de la calle Velázquez era un hervidero de gente. Se acababa de levantar el telón de la primera tienda de las tartas de queso más famosas de la ciudad. Esas tartas que catapultaron al Olimpo algunos jugadores del Real Madrid que empezaron a pedirlas, a disfrutarlas y a compartir eso en sus redes sociales. 

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Luna & Wanda

  • Comer
Luna & Wanda
Luna & Wanda
Luna & Wanda

Durante los meses más complicados del confinamiento, Sergio Arjona se arremangó y empezó a probar recetas y recetas (partiendo de las creaciones de Dani García, Nandu Jubany y Manolo Franco) hasta encontrar algo que le convenciera totalmente. Como todos, se metió de lleno en la cocina, pero él, un joven consultor, acaba de lanzar al mercado su propia y muy cremosa tarta de queso. Se llama Luna & Wanda. Y cuenta con proveedores de lujo; los huevos son de Cobardes y Gallinas, procedentes de gallinas en libertad, y los quesos vienen de Formaje.

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Pastelería Mallorca

Pastelería Mallorca
Pastelería Mallorca
Pastelería Mallorca

En cualquiera de sus locales distribuidos por Madrid vais a encontrar (como siempre, mejor encargarla previamente) la famosa receta de la tarta de queso del restaurante Fismuler, una creación que se diferencia del resto por la presencia de quesos azul y ahumado. "Esta tarta es el resultado de una historia de evolución y tradición, de amistad y al mismo tiempo de adaptación a los gustos de nuestros clientes", apuntan los responsables de este sello dulce tan madrileño y popular cuya versión, a partir de la de Nino Redruello y Patxi Zumárraga, tiene un tamaño del que os pueden salir seis porciones. Te la puedes llevar entera o comerte ahí mismo una porción.

Gio & Sam

  • Comer
Gio & Sam
Gio & Sam
Gio&Sam

Uno de los sellos más exitosos si hablamos de tartas de queso continúa su expansión en Madrid sin dejar de ser humildes y artesanos. Tras ser el gran referente de este dulce en Rivas y conquistar a todos los "cheeselovers" del distrito de Retiro, ahora abren un pequeño local en pleno centro de la capital, a un paso de la Puerta del Sol. La pareja que forman Gio&Sam llega al centro de la capital (Espoz y Mina, 32) con una destacada novedad. O, para ser exactos, varias. Se acaban de sacar de la manga distintas creaciones de tartas de queso saladas -un híbrido entre quiche, tarta de queso y pizza estilo Chicago-, las tartas batidas y las tartas hechas helado (en este caso, únicamente en dos de sus versiones más demandadas: gorgonzola y pistacho). Se mantienen, y seguirán siendo un éxito y su punto fuerte, las opciones dulces. Media docena en carta (incluida la nueva de Chocolate con Churros de San Ginés) con alguna especial que saldrá de forma periódica. 

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Bistronómika

  • Marisco
  • Retiro
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Bistronómika
Bistronómika
Bistronómika

A este templo del pescado y el marisco –donde el producto que llega desde las lonjas condiciona la carta cada día– también se va a disfrutar de unos postres sobresalientes, ya que es sabido que el chef Carlos del Portillo maneja tan bien la repostería, y el mundo dulce en general, como las brasas. Buena muestra de ello son ese impecable tocino de cielo, que no tiene rival en todo el país, o esa tarta de queso que ahora también se puede adquirir en el vecino Maison Glacée.  La empezaron a servir en el local original de Las Letras, allá por 2016, a los pocos meses de abrir, y desde entonces no han dejado de prepararla. Tiene base de galleta y por su  estilo, en general, puede recordar a la de Zuberoa, aunque sin llegar a estar tan líquida en la zona central. En lo relativo al queso, destacar que para la base no usan el típico Philadelphia, sino un queso crema gallego, además de una galleta Lotus que mezclan con una mantequilla con un punto salino que funciona de maravilla. Pero es el queso azul El Bucarito el que le aporta ese rock and roll que se te graba a fuego en el paladar.  El otro secreto de su éxito, quizá lo más importante de todo, radica en los huevos que usan, que al igual que la nata son de la máxima calidad. ¿El resultado? Una tarta cremosa, que no fluida, tanto por el borde como por el centro. Y lo mejor de todo es que no se han venido arriba con el azúcar, de ahí que no sea nada empalagosa. Por último, la terminan con un praliné, que puede ser de pistacho, de avellana, de caramelo salado… Sobra decir que todos son elaborados diariamente en casa por Carlos y su equipo. ¡Ahora solo te falta saber cuál vas a elegir!

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Candela

  • Lavapiés
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Candela
Candela
Flavio Orsolato

Desde que reabrió el legendario templo del flamenco de Lavapiés, hace ahora año y medio, han sido muchos los madrileños que se han acercado al Candela para descubrir una atractiva propuesta gastronómica que corre a cargo de la chef Ángela Gimeno (ganadora de MasterChef 12). En su carta –además de bravas, boquerones en vinagre o canelones de txangurro– encontramos desde hace unos meses una tarta de queso que, en un principio, iba a estar de manera temporal. Pero fue tal la acogida, que ‘La Poncheese Cake’ entró directa a una sección de postres donde únicamente vas a encontrar esta creación de Gimeno que se desmarca del resto de la capital al emplear caramelo de Ponche Caballero, cítricos, almendra tostada y un toque de sal de romero. Por lo demás, la suya es una tarta de queso al uso. Es decir, está elaborada con queso crema, nata para montar, claras de huevo, harina y azúcar. Como ves, ingredientes básicos que todos tenemos en casa y a los que solo faltaría añadir ese tofe salado al Ponche Caballero que la valenciana decidió crear a raíz de una colaboración con la mítica empresa licorera de El Puerto de Santa María.

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Cheesecake Avenue

  • Pastelerías
  • Madrid
Cheesecake Avenue
Cheesecake Avenue
Cheesecake Avenue / Foto: Dondykriga estudio

En Cheesecake Avenue (Antonio Acuña, 10) se alejan del concepto de tartas que se desparraman por el plato y optan por la tradición neoyorkina. "Todo el relleno está cocinado y se elabora al horno. Se utiliza queso crema y una base de galleta que es una mezcla entre las Marías de toda la vida y una que hacemos nosotros en el obrador, lo cual junto con la mantequilla le aporta un crujiente especial", revela Francisco Urdaneta, ideólogo del proyecyo junto con con su mujer María Esther Felce. Lo difícil es elegir porque ofrecen hasta doce variedades distintas, desde la clásica New York, New York con topping de crema batida y galleta crocante; la Lemonway, con crema de limón; hasta una llamada Pistachio of liberty, con matcha y mousse de pistacho.

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Estimar

  • Madrid
  • Crítica de Time Out
Estimar
Estimar
Estimar Madrid

Aunque reina el mar, su cheesecake es un final casi ineludible en todas las comandas. Rafa Zafra lo elabora a base de harina de trigo y de almendra, lo rellena de queso crema y lo aromatiza con ralladura de limón, lima y naranja. A la mesa llega con una mermelada de fresas casera que se sirve por separado.

Prueba también: Todo lo que sale de su cocina es extraordinario porque la material prima (pescados y mariscos) también lo es y la tocan poco. Lo justo para elevar o para crear un bocado nuevo como el marinado de su caballa o su tortilla de percebes y caviar. 

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La Primera

  • Española
  • Centro
  • precio 2 de 4
La Primera
La Primera

Paco Quirós llevan desde 1981 perfeccionando la receta de esta increíble tarta de queso, que no puede faltar en la selección de las mejores de Madrid. De textura firme con un punto jugoso en el centro y con una fina capa de galleta como base, salivamos solo con pensar en pedirla de postre.

Prueba también: sus huevos con puré de Morcilla y patatas en tempura son el entrante perfecto, y si os van los arroces, no dejéis de pedir el de verduras y setas al horno. No os arrepentiréis.

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Tatel

  • Mediterránea
  • Castellana
  • precio 3 de 4
Tatel
Tatel
Roberto Ferlo

Su versión no solo la avalamos nosotros. Se llevó el Premio a la Mejor Tarta de Queso de la Comunidad de Madrid en 2022. Y lo que funciona no se toca. Se elabora cada día a partir de queso crema y, como no podía ser de otra manera, es la reina de los postres. La receta, diseñada por David Rodríguez, Head Chef de TATEL Madrid, se puede disfrutar no solo en el restaurante del Paseo de la Castellana sino también en las sucursales de este sello en Ibiza, Beverly Hills y Doha. Se presenta con una base de pasta sablé y destaca por su textura fluida. A la mesa llega acompañada de un helado de leche ahumada sobre el que descansa una fina y crujiente galleta en forma de panal.

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Carbón

  • Mediterránea
  • Barrio de Salamanca
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Carbón
Carbón

Hace relativamente poco que este restaurante donde las brasas son las protagonistas abrió en Madrid, pero más allá de probar sus carnes y pescados de primera calidad tenéis que dejar un hueco para el postre. Su tarta de queso se ha colado entre las mejores de la ciudad. Tostada por fuera y cremosa por dentro, se elabora cada mañana en el obrador, y eso se nota.

Prueba también: empezad con la txistorra de Arbizu a la brasa y completad una comida de 10 con su chuleta de vaca vieja de Jaizkibel acompañados por los pimientos de Lodosa confitados.

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Treze

  • Mediterránea
  • Barrio de Salamanca
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Treze
Treze
Treze

La tarta de queso de Saúl Sanz es atípica. A la receta tradicional le imprime el carácter de un buen Gamonéu, una de las variedades queseras asturianas más emblemáticas. El postre, un clásico de la casa (por mucho que se haya renovado abriendo un espacio más refinado y ampliando los metros de cocina), se puede disfrutar tanto en su barra como en la sala del restaurante.

Prueba también: La casa está gobernada por la buena mano de su chef para las propuestas cinegéticas pero cualquier buen producto de temporada se convierte en plato de gusto. Y queréis ir a tapear, nada mejor que abrir boca con sus torreznos.

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Tres por cuatro

  • Española
  • Barrio de Salamanca
  • precio 2 de 4
Tres por cuatro
Tres por cuatro
Tres por Cuatro

Ya fuera del Mercado de Torrijos pero en el barrio de Lista encontramos una de las mejores (y más cremosas) tartas de queso de la ciudad. Los quesos con los que la elaboran van cambiando según la temporada, así que en cada estación podéis probar una diferente. Pero todas exquisitas, eso sí.

Prueba también: sus callos son espectaculares y tiene varios fueras de carta que os harán la boca agua. 

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Lobito de Mar

  • Española
  • Barrio de Salamanca
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
Lobito de Mar
Lobito de Mar
Lobito de Mar

El último desembarco de Dani García, esta vez en la Milla de Oro gastronómica, resume las lonjas de nuestras costas y pone el atún en un altar. Pero, llegados al final, las miradas se paran ante su versión cremosa, a partir de queso fresco, de una tradicional tarta de queso. "En los orígenes, la receta llevaba queso payoyo de Ronda, pero hemos querido revisarla para conseguir una textura más jugosa", ha confesado alguna vez el televisivo chef andaluz.

Prueba también: El marisco que te llame desde sus vitrinas a la vista, los arroces al sarmiento o algunos bocados de picoteo ilustrado como sus callos marineros o las croquetas de choco. 

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Café Comercial

  • Malasaña
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Café Comercial
Café Comercial
Café Comercial

Pepe Roch suma y sigue. Desde que gestiona la cocina de este legendario establecimiento la clientela ha respondido muy bien a la nueva propuesta y llena sus mesas. Una de las razones quizás sea su tarta de queso. Sale tostada del horno pero mantiene la cremosidad interior. En esta casa se acompaña de frutos rojos y helado de galleta artesana.

Prueba también: Las bravas con salsa de tomate confitado y alioli de madroño y mostaza, las croquetas de camarones, las albóndigas con salsa de Pedro Ximénez y azafrán, hechas a fuego lento para que sepan a las de la abuela, su steak tartar o su salmón marinado.

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Fismuler

  • Europea contemporánea
  • Chamberí
  • precio 2 de 4
Fismuler
Fismuler
Fismuler

Considerada como la mejor tarta de queso de la ciudad por muchos (y exigentes) paladares, es recomendable pedirla con la comanda de los platos principales ya que está tan solicitada que puede que os quedéis con las ganas de probarla. Es perfecta para los amantes de las tartas súper cremosas, casi líquidas, y la mezcla de quesos propuesta por Nino Redruello y sus reposteros (fresco, Idiazábal y azul) os llevará al cielo gastronómico con la primera cucharada. Ahora también la puedes encargar en Pastelerías Mallorca y que te llegue recién hecha a tu casa.

Prueba también: su carta es sencilla y dinámica, pero cualquiera de sus clásicos (paté de la casa, los garbanzos con cigalitas, el calamar a la parrilla, la lubina confitada…) es un acierto seguro.

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El Hombre Pez

  • Madrid
El Hombre Pez
El Hombre Pez
El Hombre Pez

Horneada el tiempo preciso para que no pierda su untuosidad, se elaborada con una mezcla dispar de quesos, donde se incluye el toque de ejemplar azul. Esta tarta de queso de la tierruca se sirve con galleta crujiente espolvoreada y coulis de frutos rojos.

Prueba también: Carnes y pescados del norte cocinados al estilo indio en horno tandoori y combinado con las especias del país asiático. Vamos, una paleta muy colorista para una materia prima de nivel. Cuando Cantabria se cruzó con la India. La última fusión capitalina. 

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BiBo

  • Cocina Internacional
  • Castellana
  • precio 3 de 4
  • Crítica de Time Out
BiBo
BiBo
BiBo

La de Dani García para su sello más exitoso, siguiendo el regusto internacional que exhiben su carta, tiene un aire norteamericano. Pero lo hace con queso payoyo. Su cheesecake se acompaña de una mermelada casera de frambuesa y un punto de helado para darle más frescura al bocado. 

Prueba también: sus 800 m2 diáfanos, con la firma del conocido interiorista Lázaro Rosa-Violán, dan la misma sensación de amplitud que su propuesta gastronómica, donde encontrarás algunos de los platos que han marcado la carrera del chef andaluz. 

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La Bientirada

  • Trafalgar
  • precio 2 de 4
La Bientirada
La Bientirada
@JORCHALON // JORGE ALONSO

Es casi imposible no haber oído hablar de la tarta de queso de La Bientirada. Elaborada al momento en cada servicio y con una receta que guardan bajo secreto, es el mayor reclamo para esta cervecería y animado restaurante en plena glorieta de Quevedo. Cuentan que tuvieron que hacer una decena de pruebas hasta dar con la cremosidad y textura perfecta. El resultado salta a la vista (y al paladar).

Prueba también: todo es muy apetecible, pero la combinación ensaladilla rusa-carrilleras ibéricas con crema de patata es de nuestras preferidas. 

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La Madreña

  • Arganzuela
  • precio 2 de 4
La Madreña
La Madreña

Casera y con tradición. La receta de la tarta casera de este restaurante asturiano ha pasado de generación en generación y uno de sus secretos es la materia prima con la que la elaboran, un queso cremoso proveniente de los valles de la cordillera cantábrica. Una combinación de diferentes variedades de leche que se traduce en una tarta jugosa y más compacta que las anteriores.

Prueba también: el cachopo es su plato estrella, desde el clásico con jamón y queso hasta con cecina, chorizo a la sidra e incluso de merluza.

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Taberna y media

  • Española
  • Retiro
  • precio 2 de 4
Taberna y media
Taberna y media

La que prepara José Luis Martínez en esta taberna de Retiro, una de las zonas gastro más punteras de la ciudad, es sabrosa y muy esponjosa. Casera y elaborada con queso de primera calidad, la acompañan con un helado de vainilla igual de cremoso que la auténtica protagonista de este postre.

Prueba también: su ensaladilla está para chuparse los dedos, como todas sus raciones, pero no os perdáis tampoco su cochifrito con ajos dorados o esa untuosa merluza con estofado de cachón y guisante lágrima.  

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