¿Dónde comprar tartas de queso en Madrid? Direcciones hay muchas pero ninguna como la que acaba de estrenarse en el barrio de Salamanca. Hace unos días el número 60 de la calle Velázquez era un hervidero de gente. Se acababa de levantar el telón de la primera tienda de las tartas de queso más famosas de la ciudad. Esas tartas que catapultaron al Olimpo algunos jugadores del Real Madrid que empezaron a pedirlas, a disfrutarlas y a compartir eso en sus redes sociales.
Aunque dicen que la mejor tarta de queso del mundo se prepara en La Viña (San Sebastián), hay en Madrid muchos restaurantes y obradores que no se quedan atrás a la hora de elaborar este popular postre. Untuosas, que se deshacen en la boca, acompañadas de helado o galleta, con todo tipo de queso... las posibilidades son casi infinitas. Si se os hace la boca agua solo con pensar en probar un trozo de tarta de queso, no os perdáis esta ruta para degustar algunas de las mejores de Madrid.
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