A este templo del pescado y el marisco –donde el producto que llega desde las lonjas condiciona la carta cada día– también se va a disfrutar de unos postres sobresalientes, ya que es sabido que el chef Carlos del Portillo maneja tan bien la repostería, y el mundo dulce en general, como las brasas. Buena muestra de ello son ese impecable tocino de cielo, que no tiene rival en todo el país, o esa tarta de queso que ahora también se puede adquirir en el vecino Maison Glacée. La empezaron a servir en el local original de Las Letras, allá por 2016, a los pocos meses de abrir, y desde entonces no han dejado de prepararla. Tiene base de galleta y por su estilo, en general, puede recordar a la de Zuberoa, aunque sin llegar a estar tan líquida en la zona central. En lo relativo al queso, destacar que para la base no usan el típico Philadelphia, sino un queso crema gallego, además de una galleta Lotus que mezclan con una mantequilla con un punto salino que funciona de maravilla. Pero es el queso azul El Bucarito el que le aporta ese rock and roll que se te graba a fuego en el paladar. El otro secreto de su éxito, quizá lo más importante de todo, radica en los huevos que usan, que al igual que la nata son de la máxima calidad. ¿El resultado? Una tarta cremosa, que no fluida, tanto por el borde como por el centro. Y lo mejor de todo es que no se han venido arriba con el azúcar, de ahí que no sea nada empalagosa. Por último, la terminan con un praliné, que puede ser de pistacho, de avellana, de caramelo salado… Sobra decir que todos son elaborados diariamente en casa por Carlos y su equipo. ¡Ahora solo te falta saber cuál vas a elegir!