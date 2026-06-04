Tras cerrar sus puertas en 2022, renace como un lugar para los amantes de la cultura y los directos

Los teatros de Madrid acogen algunas de las obras más importantes de la cartelera española. Ya sean estrenos (nacionales o internacionales), algunos de los proyectos más ambiciosos u obras llegadas directamente desde los teatros más importantes del mundo, el 'Broadway' madrileño acoge espectáculos para todos los públicos.

Un histórico cine de Madrid se convierte en teatro

A punto de cumplir cuatro años desde su cierre, dejando un vacío cultural en el barrio de Argüelles y Chamberí, la despedida del Cine Verdi de Alberto Aguilera se sintió como un golpe cultural de esos que dejan huella. Pero, ahora, ese espacio cultural madrileño renace una vez más, esta vez convertido en algo completamente diferente: Espacio Alma, un teatro contemporáneo impulsado por la productora Onbeat con apertura prevista para junio de 2026.

Nuria Fergó Nuria Fergó

Tras un profundo proceso de transformación, Espacio Alma se convierte en un lugar para los amantes de la cultura, los directos y el teatro, con el objetivo de crear una sala de referencia que combine la capacidad de acoger producciones de distinta envergadura con una programación ambiciosa y de calidad.

Este espacio ha sido reacondicionado para cumplir con todas las exigencias técnicas y de confort propias de un teatro profesional del siglo XXI, que incluye acústica, iluminación escénica, tramoya, accesibilidad y distribución del aforo, rediseñados para ofrecer la mejor experiencia posible tanto al público como a los artistas y compañías.

¿El resultado? Un espacio con dos salas diferenciadas. Por una parte, la principal, con capacidad para 300 espectadores, concebida para albergar grandes producciones, y una sala más íntima de 200 localidades, pensada para propuestas de formato menor o para programación alternativa. Juntas, convierten a Espacio Alma en uno de los teatros de mayor capacidad del centro de Madrid.

La programación no se limita a un único género, si no que apuesta por la diversidad de formatos, como teatro clásico y contemporáneo, danza, monólogos de humor, conciertos y espectáculos musicales. Para su primera temporada, Espacio Alma presenta un cartel que aúna nostalgia y talento musical, con tres propuestas muy distintas entre sí, como son 'Se ha escrito un crimen: Una comedia musical', o las actuaciones de Nuria Fergó y Manu Tenorio.

OnBeat Producciones

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

La capital cuenta con una gran variedad de escenarios donde disfrutar de todo tipo de obras de teatro y espectáculos. Actualmente, entre los más destacados se encuentran 'La Noche del Gato Negro' (Teatro Lara); 'El hijo de la cómica' (Teatro Bellas Artes); 'Los Miserables' (Teatro Apolo); 'Un matrimonio sin filtros' (Teatro Maravillas) o 'Un dios salvaje' (Teatro Alcázar).

NO TE LO PIERDAS: La Fiesta del Cine vuelve a Madrid con entradas por menos de 4 €: disfruta de las nuevas aventuras de Star Wars, la película de terror de moda o lo último de Zendaya