Tras los defectos causados por la borrasca Filomena, Madrid ha recuperado la belleza paisajística de uno de los jardines más bonitos de toda la capital. Conocido como la 'Estancia de las delicias', el jardín árabe del parque Juan Carlos I ha sido objeto de una rehabilitación integral que ha permitido recuperar su configuración original, sus elementos arquitectónicos y su riqueza vegetal.

Jardín árabe del parque de Juan Carlos I. Ayuntamiento de Madrid

Así ha quedado uno de los jardines más bonitos de Madrid

La intervención ha supuesto la sustitución completa de las instalaciones de riego y alumbrado, así como de la barandilla de protección. En el ámbito vegetal, las obras incluyen la plantación de alrededor de 250 cipreses en seto, 20 naranjos y 12 ejemplares de níspero, árbol del amor y aligustre. A estas plantaciones se suman más de 2.000 arbustos de distintas variedades de rosales, jazmines y otras especies trepadoras, con el objetivo de recuperar las fragancias, los colores y las sensaciones propias de la jardinería árabe tradicional.

En sus instalaciones, se han ejecutado drenajes y pasatubos para las instalaciones soterradas de riego y alumbrado. Además, se ha llevado a cabo la demolición de los muretes de ladrillo deteriorados y su reconstrucción conforme a su estado original, la rehabilitación estructural de la fuente central, la reconstrucción de senderos y pavimentos de adoquín cerámico y la renovación de los azulejos y elementos ornamentales.

Los parques y jardines más bonitos de Madrid

Qué mejor plan para la época primaveral que dar un agradable paseo por un parque o un jardín de la capital. Entre los más bonitos, y que sin duda debes visitar, se encuentran el Parque Lineal del Manzanares, los Jardines Bajos del Puente de Segovia, el Parque de Enrique Tierno Galván, el Parque Dehesa de la Villa o el Parque Norte Carmen Tagle.

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