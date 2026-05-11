La primera edición del ciclo 'Madrid a la Carpa' está pensado para todos los públicos

El Teatro Circo Price celebra la primera edición del ciclo 'Madrid a la Carpa', un homenaje al talento artístico vinculado a la ciudad y a la tradición circense que forma parte de la identidad cultural madrileña. Así, y coincidiendo con las celebraciones de San Isidro, el Price reunirá, durante varias jornadas, a compañías y artistas que representan distintas miradas del circo: desde la creación colectiva y el lenguaje físico hasta el humor, la música o las disciplinas de riesgo.

El Teatro Circo Price celebra un nuevo ciclo

La programación de este nuevo ciclo, pensada para todos los públicos, busca reivindicar el circo como espacio de encuentro, imaginación y emoción compartida. 'Madrid a la Carpa' recupera el espíritu del circo como lugar de asombro y celebración colectiva, reuniendo propuestas que dialogan entre tradición y vanguardia.

La compañía internacional Faltan7 inaugura el ciclo el miércoles 13 de mayo con el estreno de 'SinSolo', una propuesta de circo que reflexiona sobre las relaciones humanas, la pertenencia y la importancia de lo colectivo en una sociedad cada vez más individualista, a través de técnicas como verticales, portes acrobáticos, bici acrobática o mástil chino.

Una experiencia alucinante. Fakir Testa

El jueves 14 de mayo, el artista Fakir Testa, considerado el primer tragasables de la península ibérica y poseedor de dos récords Guinness, presenta 'Una experiencia alucinante', una propuesta escénica única dentro del faquirismo. Más allá del espectáculo de riesgo, la función propone un viaje sensorial donde la tensión, el humor y la participación del público se combinan para desafiar los límites de lo posible.

El payaso, músico, malabarista y artista escénico Fuman Artist llega el sábado 16 de mayo al Teatro Circo Price con un espectáculo que combina humor, música en directo y técnicas circenses a través de un personaje rotundo y excéntrico. 'Fuman, el payaso músico viajero' propone un recorrido emocional donde lo clásico y lo contemporáneo se mezclan en escena mediante rutinas musicales, juegos de clown y situaciones de complicidad con el público. La Compañía Kanbahiota cierra 'Madrid a la Carpa' el domingo 17 de mayo con 'Play Time', un espectáculo inspirado en la historia medieval de 'La nave de los locos', reinterpretada desde la lógica libre, caótica y creativa de la infancia.

Cómo conseguir entradas para 'Madrid a la Carpa'

Las entradas generales para el ciclo 'Madrid a la Carpa', que se celebrará entre los días 13 y 17 de mayo, ya están disponibles para reserva, con un coste que parte desde los 12 euros.