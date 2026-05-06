Vuelven las fiestas en honor al patrón de la capital, con una gran programación de actividades para toda la familia

Madrid celebra del 7 al 17 de mayo las Fiestas de San Isidro, en honor al patrón de la capital, y la ciudad se vuelve a llenar de eventos y actividades folclóricas y culturales para todos los gustos. Y entre toda la agenda de bailes tradicionales y conciertos hay muchas propuestas también para los más pequeños y además, en los distritos también se programan diversas actividades infantiles.

Los Gigantes y Cabezudos toman las calles de Madrid

La primera de ellas es el desfile de Gigantes y Cabezudos, una de las tradiciones más esperadas de las Fiestas de San Isidro para el disfrute de pequeños y mayores. Compuesto por gigantes y cabezudos que bailan al son de la dulzaina y el tamboril, entre los personajes más emblemáticos, y que llevan medio siglo alegrando las festividades, se encuentran los chulapos Julián y Mari Pepa, Alfonso VI, La Latina, Manolita Malasaña y el Alcalde de Móstoles. El desfile tendrá lugar el jueves 7 de mayo, a las 18.30 h, en el entorno de la Plaza de la Villa.

Gigantes y Cabezudos Carnaval Madrid. Foto: Fernando Tribino

Actividades infantiles en el Parque de San Isidro

El Parque de San Isidro acogerá una gran variedad de actividades para los más pequeños, como obras de teatro infantil, entre las que figuran 'María la Flamenca', 'Carlota y sus mascotas, al rescate de cuentos' o 'Los cuentos de la tribu'; cantajuegos, repletos de colores y contenido didáctico; espectáculos de magia, con la participación del Mago Sergio o Tonino el Poderoso; cuentacuentos, donde disfrutar de las historias de Caperucita Roja, Los Tres Cerditos y Ricitos de Oro; animaciones de baile o actuaciones circenses.

Además, el Parque de San Isidro también acogerá un espectacular castillo de fuegos artificiales, los días 15 (23.59 h) y 17 (23.00 h) de mayo, un diseño exclusivo para las festividades, que contará con 25 conjuntos pirotécnicos.

Tradiciones y claveles en los Jardines de las Vistillas

Por otra parte, los Jardines de las Vistillas acogerán una sesión matinal de actividades para los más pequeños, de la mano de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños (FGTM), con una programación que incluye juegos infantiles, talleres de manualidades, actuaciones, reparto de claveles, actuaciones y bailes.

Fiestas de San Isidro. Ayuntamiento de Madrid

Teatro de Autómatas en Matadero

En Matadero Madrid, entre los días 14 y 17 de mayo, podréis disfrutar de nuevo del Teatro de Autómatas, una antigua atracción de feria de los años 40 del siglo XX convertida ahora en una joya del patrimonio cultural madrileño. Tiene 10 escenarios llenos de figuras mecánicas en movimiento, donde se representan desde piezas costumbristas hasta espectáculos cabareteros. Estará abierto de 11.00 a 14.00 h y de 19.00 a 20.30 h.

Teatro de Autómatas