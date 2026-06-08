Estas jornadas están organizadas por la Asociación para el Desarrollo del Naturismo de la Comunidad de Madrid

Para celebrar el 'Día sin Bañador' y el 'Día del Naturismo', la Asociación para el Desarrollo del Naturismo de la Comunidad de Madrid organiza en las piscinas municipales de la región dos jornadas en las que por unas horas el público podrá bañarse 'con libertad' y es que en estas dos fechas el uso del bañador es opcional.

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La primera jornada, que ya ha tenido lugar, se ha celebrado en la piscina municipal de Casa de Campo. En anteriores ocasiones, a lo largo de esta fecha, más del 60 % de bañistas han llegado a prescindir del bañador a lo largo de la jornada

La segunda cita será para celebrar el 'Día sin Bañador', que tendrá lugar el domingo 21 de junio en las piscinas municipales de Aluche. De nuevo el uso del bañador será opcional e igualmente estarán disponibles las entradas para jornada completa (de 10.00 a 21.00 h) o media jornada.

Cómo conseguir entradas para el 'Día sin Bañador' en Madrid

Las entradas generales se pueden conseguir a través de los canales habituales de venta de entradas para las piscinas municipales del Ayuntamiento de Madrid. Se podrán comprar entradas para acceder en jornada completa y también a media jornada, de mañana o de tarde. Dado al éxito de asistencia de anteriores años, las entradas se podrán comprar a partir del día 19 de junio, a las 09.00 h.

¿Por qué se celebra el 'Día sin Bañador'?

Tanto el 'Día sin Bañador' como el 'Día del Naturismo' se celebran con estas jornadas de baño libre para reivindicar la tolerancia social hacia la desnudez, promover las distintas opciones de disfrutar de los espacios destinados al baño y normalizar el nudismo en piscinas, playas, lagos y pantanos.

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La piscina de agua salada más grande de Madrid ya tiene fecha de apertura

La Piscina de Agua Salada-Balneario, ubicada en la Avenida de las Américas, es conocida como 'la playa de Parla', por sus especiales características. Con más de 3.000 metros de agua salada, la entrada progresiva imita al mar y la arena de la playa, en una instalación compuesta de tres vasos, desde uno infantil hasta otro al que se accede a través de un tobogán gigante.

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