Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá | Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá

La cartelera madrileña acoge algunos de los espectáculos más importantes del panorama español. Ya sean grandes musicales, como 'El Rey León' o 'Los Miserables', hasta representaciones más independientes, monólogos o espectáculos de danza, la escena artística de la capital está más viva que nunca.

Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá

Alcalá de Henares acoge una nueva edición de este histórico festival

El Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá, organizado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, regresa para celebrar su 25º aniversario con una programación que incluye más de 50 propuestas escénicas, con artistas de 16 países y más de 25 estrenos.

El festival se encarga de inaugurar la temporada de verano de artes escénicas de tema clásico, en casi una decena de espacios escénicos y monumentales de la ciudad complutense, tanto en interiores como al aire libre. Así, y a lo largo de varias semanas, podréis disfrutar de una amplia programación que incluye teatro, música, danza o circo, entre otras disciplinas.

Un total de 12 comunidades autónomas están representadas en esta edición del festival, incluida la impronta local, con el sello 'Creación Alcalá'. Entre los estrenos, podréis disfrutar de 'El lindo Don Diego', de Agustín Moreto, a cargo de MIC Producciones, 'La escuela de los vicios', de Morfeo Teatro, o 'El mágico prodigioso', de Dante A.C.

Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá

En la XXV edición del festival participan artistas de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Malawi, México, Nicaragua, Perú, Escocia, Portugal, Uruguay y Venezuela, con varias propuestas internacionales en coproducción con España, como 'El perro del hortelano' (Cuba, Estados Unidos y España) de Teatro El Público, o 'Cotidiáfonos clásicos' (España y Perú).

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Cómo conseguir entradas para Clásicos de Alcalá

La XXV edición del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá se celebrará hasta el domingo 5 de julio. Las entradas generales para los distintos espectáculos ya están a la venta.

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

La capital cuenta con una gran variedad de escenarios donde disfrutar de todo tipo de obras de teatro y espectáculos. Actualmente, entre los más destacados se encuentran 'Una buena vida' (Teatro María Guerrero); 'El hijo de la cómica' (Teatro Bellas Artes); 'Las últimas' (Teatro Valle-Inclán); 'Un matrimonio sin filtros' (Teatro Maravillas) o 'Un dios salvaje' (Teatro Alcázar).

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