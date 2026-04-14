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Arañazos, pintadas e inscripciones: el Templo de Debod amanece con nuevos desperfectos debido a actos de vandalización

Esta histórica construcción reside en Madrid desde el año 1972

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Templo de Debod
Shutterstock
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Ubicado entre la Plaza de España y el Parque del Oeste, reside en la capital un pequeño fragmento de Egipto. Monumento dedicado a los dioses Amón e Isis, e inaugurado en el año 1972, estamos hablando del popular Templo de Debod, que viajó piedra por piedra desde la faraónica ciudad hasta Madrid como regalo.

Debod Temple
Photograph: Templo de Debod

En 2025, fue tema de debate debido a la posible necesidad de una cobertura, una cuestión que surge debido a factores de preservación y conservación, al estar ubicado al aire libre. Aún así, desde Patrimonio Cultural, esta medida no fue contemplada como una solución, al no considerarse "necesario, ni siquiera conveniente".

Ya sean nombres de visitantes o corazones cincelados con llaves o puntas metálicas, cada vez son más las 'cicatrices' que acumula el histórico templo, construido hace más de 2.000 años, y que llegó a tierras madrileñas como donación del gobierno de Egipto a España por haber ayudado a salvar una serie de templos del valle de Nubia que iban a ser anegados por la construcción de una presa en el Nilo, a la altura de la localidad de Asuán, hacia mediados del siglo pasado.

Debido a estos comportamientos incívicos, el área de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una serie de trabajos de análisis, con el fin de rehabilitar y eliminar las dañinas marcas, hechas directamente sobre sillares antiguos.

En los últimos días, se han documentado una variedad de inscripciones, pintadas y arañazos sobre la piedra original del templo, especialmente visibles en los grandes pórticos de acceso que dan paso al histórico santuario.

Aerial view of the Egyptian temple, Debod in Madrid, Spain
Foto: Shutterstock

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