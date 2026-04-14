Ubicado entre la Plaza de España y el Parque del Oeste, reside en la capital un pequeño fragmento de Egipto. Monumento dedicado a los dioses Amón e Isis, e inaugurado en el año 1972, estamos hablando del popular Templo de Debod, que viajó piedra por piedra desde la faraónica ciudad hasta Madrid como regalo.

Photograph: Templo de Debod

En 2025, fue tema de debate debido a la posible necesidad de una cobertura, una cuestión que surge debido a factores de preservación y conservación, al estar ubicado al aire libre. Aún así, desde Patrimonio Cultural, esta medida no fue contemplada como una solución, al no considerarse "necesario, ni siquiera conveniente".

🔎El Templo de Debod de cerca. Fue construido hace 2.200 años.



📍Plaza de España

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Ya sean nombres de visitantes o corazones cincelados con llaves o puntas metálicas, cada vez son más las 'cicatrices' que acumula el histórico templo, construido hace más de 2.000 años, y que llegó a tierras madrileñas como donación del gobierno de Egipto a España por haber ayudado a salvar una serie de templos del valle de Nubia que iban a ser anegados por la construcción de una presa en el Nilo, a la altura de la localidad de Asuán, hacia mediados del siglo pasado.

Debido a estos comportamientos incívicos, el área de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una serie de trabajos de análisis, con el fin de rehabilitar y eliminar las dañinas marcas, hechas directamente sobre sillares antiguos.

En los últimos días, se han documentado una variedad de inscripciones, pintadas y arañazos sobre la piedra original del templo, especialmente visibles en los grandes pórticos de acceso que dan paso al histórico santuario.

Foto: Shutterstock

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