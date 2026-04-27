De la mano del artista Jaume Plensa, el objetivo de garantizar su óptimo estado de conservación

Una de las esculturas monumentales más reconocidas del centro de Madrid, la Fundación María Cristina Masaveu Peterson y el Ayuntamiento de Madrid han puesto en marcha una intervención especializada de conservación en 'Julia', obra de Jaume Plensa ubicada en la plaza de Colón, con el objetivo de garantizar su óptimo estado de conservación.

Arrancan las obras de conservación de esta escultura monumental de Madrid

La actuación, cuyo coste será asumido íntegramente por la fundación como propietaria de la pieza, será acometida por una empresa especializada en restauración de obras escultóricas. Aunque desde 2018, año de instalación de la obra, se realiza anualmente una limpieza especializada para su correcto mantenimiento, en 2026, se ha planteado una intervención más exhaustiva.

Tras casi una década de exposición al aire libre, sujeta a las inclemencias meteorológicas y a la polución ambiental, esta intervención fomentará el cuidado y la preservación de esta emblemática obra de arte público. Entre las principales labores, se llevará a cabo una limpieza completa de la obra para eliminar tanto la suciedad derivada de la polución y el agua de la lluvia como las pequeñas manchas puntuales de oxidación detectadas en la superficie. Asimismo, se verificará el estado interno de la pieza, cuya estructura está compuesta por un sistema tubular de acero inoxidable, y se restituirá con silicona la unión entre las distintas piezas que componen la cabeza de 'Julia' para evitar la entrada de agentes externos en la estructura interior.

'Julia', de Jaume Plensa

Además, se consolidarán, estabilizarán y reintegrarán algunas grietas superficiales que presenta la obra. Para poder realizar este trabajo correctamente, será necesario instalar un andamio que cubrirá parcialmente la escultura durante el tiempo que dure la intervención, que se prevé que sea hasta principios del mes de junio.

La escultura permanecerá en la plaza de Colón hasta diciembre de 2026, de acuerdo con la prórroga del convenio firmado a finales del año pasado, y que contempla la posibilidad de su permanencia hasta diciembre de 2027. 'Julia', escultura de gran formato de 12 metros de altura de resina de poliéster y polvo de mármol blanco, es una obra de arte encargada por la fundación dentro de su línea de proyectos artísticos de mecenazgo y forma parte de la colección de arte de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exhibiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Entre las mejores exposiciones que podéis ver actualmente en la capital, se encuentran 'Ana Juan. Wunderkammer' (CentroCentro); 'Eduardo Chillida: Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque); 'Arte urbano. De los orígenes a Banksy' (Fundación Canal) o 'Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria' (CaixaForum Madrid).

NO TE LO PIERDAS: El espectacular depósito de la Fundación Canal abre por primera vez al público con una exposición inmersiva gratuita