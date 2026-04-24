'Volver a mirar', de Rosa Muñoz, gira entorno a cómo la arquitectura y el agua conviven en una simbiosis perfecta

Con motivo del 175 aniversario de Canal de Isabel II y los 25 años de la Fundación Canal, este espacio cultural acoge 'Volver a mirar', una nueva videoinstalación de gran formato de la fotógrafa y artista visual Rosa Muñoz en el interior del depósito elevado de la plaza de Castilla, al que se podrá acceder de forma gratuita.

Volver a Mirar. Rosa Muñoz © Fundación Canal, Ignacio Hernando Rodriguez

Una nueva videoinstalación llega a Madrid

Con una sólida trayectoria nacional e internacional, la artista plantea una reinterpretación contemporánea de este icono arquitectónico de Madrid, que vincula agua, entorno, arte y sostenibilidad. Su nueva obra consiste en una videocreación en torno al depósito elevado, un proyecto donde la arquitectura y el agua conviven en una simbiosis perfecta y que brinda la ocasión de conmemorar la canalización del agua en nuestra región y reconocer la importancia de esta gran obra de ingeniería.

Así, 'Volver a mirar' deconstruye el depósito, fragmentándolo en elementos arquitectónicos que interactúan con escenas de agua, para volver a construirlos en una nueva mirada que habla de la importancia de las infraestructuras hidráulicas y del valor del agua. La videocración se emite en cuatro grandes pantallas led formando un gran prisma en el centro del recinto del interior del depósito.

Cuándo visitar la videoinstalación 'Volver a mirar'

Con acceso por la calle Mateo Inurria, 2, la instalación 'Volver a Mirar' se puede visitar de forma gratuita hasta el 25 de octubre, en días laborables y festivos, de 11.00 a 20.00 h, y miércoles, de 11.00 a 15.00 h.

Volver a Mirar. Rosa Muñoz © Fundación Canal, Ignacio Hernando Rodriguez

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exhibiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Entre las mejores exposiciones que podéis ver actualmente en la capital, se encuentran 'Ana Juan. Wunderkammer' (CentroCentro); 'Juan Uslé. Ese barco en la montaña' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía); 'Eduardo Chillida: Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque) o 'Arte urbano. De los orígenes a Banksy' (Fundación Canal).

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