La muestra aterriza en la capital con motivo de la rehabilitación del Hospital de la Santa Caridad y la iglesia del Señor San Jorge de Sevilla

Veranos de la Villa vuelve a llevar la cultura a varios rincones de la capital. La 42ª edición, que se celebrará hasta el 30 de agosto, extiende su programación por toda la ciudad, llenando varios espacios culturales con planes para todos los públicos, que van desde espectáculos de flamenco y cines de verano hasta conciertos y exposiciones.

Llega a Madrid una impresionante exposición de arte barroco

Junto a la Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla y la colaboración de Afundación Obra Social ABANCA, la exposición excepcional 'Arte y Misericordia: El Barroco de la Santa Caridad de Sevilla en Madrid' reúne, por primera vez, fuera de la capital andaluza, algunas de las obras cumbre del barroco español creadas por Bartolomé Esteban Murillo, Juan de Valdés Leal y Pedro Roldán.

Ayuntamiento de Madrid Arte y misericordia. El Barroco de la Santa Caridad de Sevilla en Madrid

Creadas para el Hospital de la Santa Caridad y la iglesia del Señor San Jorge de Sevilla, esta muestra se ha organizado con motivo de la rehabilitación de ambos espacios. A través de la representación de estas magníficas piezas, la muestra invita a observar de cerca el arte barroco sevillano y a comprender su conexión con la iglesia.

Cuándo se puede visitar esta exposición exclusiva

La exposición 'Arte y Misericordia: El Barroco de la Santa Caridad de Sevilla en Madrid' se puede visitar gratis en la Sala Sur del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid (c/ del Conde Duque, 9), hasta el 22 de noviembre. El museo abre sus puertas de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 h, y de 17.30 a 20.00 h, y domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 h.

Cuándo visitar gratis otros museos de Madrid

Son muchas las pinacotecas madrileñas que abren sus puertas de forma gratuita a lo largo de la semana, como puede ser el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de lunes a sábados (excepto el martes, que es el día que cierra el museo) de 19.00 a 21.00 h o los domingos de 12.30 a 14.30 h; la Galería de las Colecciones Reales, de 18.00 a 20.00 h de lunes a jueves; el Museo Thyssen-Bornemisza, el sábado, de 21.00 a 23.00 h, o el Museo Arqueológico Nacional, los sábados desde las 14.00 h y los domingos por la mañana.

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