Lugares ideales para renovar tu hogar o armario al mejor precio, qué mejor que pasar una entretenida jornada en uno de los múltiples mercadillos de Madrid. Con populares ofertas como El Rastro o el Mercado de las Ranas, es afición de muchos encontrar tesoros al mejor precio en los mercados de la capital, a los que, durante los próximos meses, se unirá una otra propuesta.

Brutta Concept Market

El mercadillo más 'brutal' de Madrid regresa con varias ediciones especiales

Tras un exitoso paso por la capital en Navidad, la pop-up rotativa de Brutta Concept regresa esta primavera para confirmar que su espacio en pleno corazón de Chamberí es el lugar donde hay que estar si quieres descubrir qué se cuece en la escena del diseño emergente madrileño. Bajo la premisa de fusionar moda, arte y diseño en un ambiente vibrante, este market no es solo un lugar de compras, sino un punto de encuentro social. Su catálogo de vendedores cambia cada fin de semana, asegurando que cada visita sea una experiencia nueva para quienes buscan tesoros únicos fuera de las grandes superficies.

La temporada arranca con fuerza para celebrar el Día de la Madre (24 al 26 de abril), ofreciendo una oportunidad ideal para encontrar ese regalo artesano y con alma que no verás en ningún otro sitio, además de llevarte un ramo de flores de regalo. La llegada de mayo simboliza la celebración de tres nuevas ediciones, entre los días 8 y 10; 15 y 17, con el Especial San Isidro que, coincidiendo con las fiestas de la capital, se vestirá de verbena, y donde las gildas y el vermut tomarán el papel protagonista, y del 22 al 24 de mayo.

Brutta Concept

Llegado el mes de junio, podréis disfrutar de otras tres ediciones de Brutta Market, entre los días 5 y 7, del 12 al 14 y la edición especial 'Bienvenido Verano', del 19 al 21 de junio.

Cuándo se celebrará la próxima edición de Brutta Concept Market

La calle Jerónimo de la Quintana, 10 (Chamberí) se encargará de acoger la nueva edición de Brutta Concept Market, que se celebrará entre los días 24 y 26 de abril, en horario de 16.00 a 21.00 h (viernes); de 11.00 a 21.00 h (sábado) y de 11.00 a 15.00 h (domingo), con entrada gratuita.

Los mejores mercadillos de Madrid

La capital está repleta de mercadillos para visitar, donde adquirir todo tipo de artículos al mejor precio. Entre los más destacados se encuentran el Mercado de las Ranas, el Mercado de Motores, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

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