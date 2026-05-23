El acto rememora el relevo diario de la Guardia Real en los tiempos de Alfonso XII y Alfonso XIII

Edificado por encargo de Felipe V después de que el Alcázar se perdiera en un incendio en el año 1734, el Palacio Real de Madrid se utiliza hoy en día muy poco por la Familia Real, por lo que muchas de sus 3.000 habitaciones se pueden visitar. Los arquitectos italianos Giambattista Sacchetti y Francesco Sabatini, principales responsables del diseño final, reflejaron en su construcción el gusto de los Borbones, con aportes del español Ventura Rodríguez. Pero, también son muchos los actos que se celebran en el exterior de este histórico edificio.

Relevos de la Guardia Real en el Palacio Real de Madrid. Patrimonio Nacional

Este espectacular cambio de guardia se celebra una vez al mes

Más allá de admirar las impresionantes vistas de Casa de Campo o visitar la interesante Galería de las Colecciones Reales, uno de los planes que puedes disfrutar, situado en la Puerta del Príncipe del Palacio Real, es el cambio de guardia de la Guardia Real. Este acto, que se lleva a cabo dos veces por semana, cuenta con una espectacular edición, que solo se puede ver a principios de mes. Conocido como el Relevo Solemne, y siempre y cuando los actos oficiales o la climatología lo permitan, este acto rememora el relevo diario de la Guardia Real en el Palacio Real, en tiempos de Alfonso XII y Alfonso XIII.

Con una duración aproximada de 50 minutos, el Relevo Solemne comienza con el establecimiento de los puestos de guardia en la Plaza de la Armería, para a continuación realizar movimientos como la revista de tropas, la entrada de guardia saliente, el desfile de guardia entrante, la solicitud para iniciar el relevo de los Comandantes Jefes de la Guardia, el relevo en los puestos de artillería y caballería, los relevos en los puestos de centinela, la retirada de la guardia y el desfile de la guardia saliente. Durante el relevo se realiza un carrusel a cargo del Escuadrón de Escolta Real, de la Batería Real o de la Unidad de Música.

Cuándo se celebrará el Relevo Solemne

La entrada para este evento es libre y gratuita, hasta completar aforo. Podéis acceder por el Arco de Santiago (c/ Bailén, esquina Requena). La próxima edición del Relevo Solemne se celebrará el próximo miércoles 3 de junio, a las 12.00 h.

Relevos de la Guardia Real en el Palacio Real de Madrid. Patrimonio Nacional

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