La capital ha obtenido una de las puntuaciones más altas de la lista, elaborada por Time Out

Una de las mayores ventajas de vivir en una ciudad es la gran y cercana oferta de arte y cultura de primer nivel. Puedes pasar una mañana contemplando obras de arte de fama mundial, la tarde curioseando en librerías y galerías independientes, y la noche en una velada de comedia (o en el teatro, o dándolo todo en un concierto).

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Más allá de eso, también están los emblemáticos cines de barrio, el creativo arte urbano, los festivales e incluso las distintas jornadas de puertas abiertas en las entidades culturales. ¿Lo mejor de todo? En muchas de las mejores ciudades del mundo, puedes disfrutar de toda esa maravillosa creatividad humana de forma gratuita.

Cada año, Time Out se propone encontrar las mejores capitales culturales, donde las envidiables colecciones de arte, el teatro, la música y las celebraciones culturales sean accesibles y asequibles, tanto para los locales como para los visitantes. Para crear la lista de este año, hemos preguntado a 24.000 residentes de más de 150 ciudades que valoren la calidad y la asequibilidad de la escena cultural de su ciudad, y que nos cuenten exactamente qué es lo que mejor hace su ciudad, desde la comedia y los carnavales hasta la música en directo y la literatura.

Junto a la opinión del panel de Time Out, formado por editores, escritores y expertos locales, encargados de votar por las ciudades que consideran lugares especialmente interesantes para visitar en este momento en lo que respecta a la cultura y las artes, hemos incluido las ciudades con mayor puntuación de cada país con lo más destacado de 2026, que va desde los inigualables festivales de verano de Londres hasta el flamante Gran Museo Egipcio de El Cairo.

Madrid, entre las 10 mejores ciudades culturales del mundo este 2026

A principios de este año, Madrid fue coronada como el 'Mejor Destino de Europa en 2026', gracias, en gran medida, al legendario patrimonio cultural de la ciudad. La capital es el corazón artístico del país, con importantes museos como el Prado o el Reina Sofía. Además este año ha sido testigo de la inauguración y revitalización de interesantes espacios artísticos como el Palacio de Gaviria, una mansión transformada en una nueva sala de exposiciones que acoge una muestra dedicada a Dalí.

Vistas de la escalinata del Palacio de Gaviria

Cuenta también con algunas de las mejores salas de cine del mundo, y es referente en el campo de las artes escénicas, con destacados festivales, como el Festival de Otoño y Surge Madrid, que ofrece la escena teatral alternativa de la capital. La Gran Vía, conocida como el 'Broadway madrileño', acoge musicales de gran éxito, y no olvidemos la impresionante agenda de conciertos de Madrid para este año, ya que la capital es la única ciudad que acoge una gran residencia de diez días de Bad Bunny, e incluso Shakira tiene previsto ofrecer aquí sus propios conciertos en un espectacular 'estadio'.

Madrid ha obtenido una de las puntuaciones más altas de la lista, gracias a la calidad de su oferta cultural, con un 91 % de los madrileños afirmando que el arte y la cultura en la capital española son "buenos" o "fantásticos". Como era de esperar, el 90 % de los encuestados en Madrid han señalado los museos de talla mundial de la ciudad como su mayor activo cultural, seguidos por el teatro, que recibió una puntuación del 84 %.

Gran Vía. Shutterstock

Estas son las 10 mejores ciudades culturales del mundo, según Time Out

Londres. París. Nueva York. Berlín. Ciudad del Cabo. Melbourne. São Paulo. Madrid. Florencia. Cracovia.

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