La nueva exposición cuenta con más de una decena de esculturas, dedicadas a temas como la fe, la ciencia o la literatura

El histórico Palacio de Gaviria, joya arquitectónica del siglo XIX recientemente restaurada, abre sus puertas a una exposición única dedicada a la faceta más sorprendente y menos conocida de Salvador Dalí, su producción escultórica creada a partir de 1973. En este entorno palaciego, donde el diálogo entre arte y arquitectura adquiere un carácter casi teatral, las esculturas revelan la capacidad del genio ampurdanés para transformar la materia en imaginario, volumen y símbolo.

Alma de Quijote, Salvador Dalí. 1976-1978

Salvador Dalí protagoniza una nueva exposición en Madrid

Las piezas, procedentes de la colección Clot, muestran la evolución del lenguaje plástico del histórico artista, hacia formas que combinan la precisión técnica con la libertad onírica propia de su universo creativo. Las obras, concebidas durante una de las etapas más maduras y experimentales de Dalí, constituyen así un ejercicio de virtuosismo que subraya la versatilidad de un artista que nunca dejó de explorar nuevos medios de expresión.

En total, la nueva exposición cuenta con un conjunto de 14 esculturas, concebidas por el artista catalán a partir de 1973. Son piezas poco conocidas por el gran público, tratando temas variados y cargadas de referencias culturales. Las obras están ubicadas en las distintas salas del edificio, reflejando la trayectoria onírico-surrealista del autor.

Cabeza de caballo riendo, Salvador Dalí. 1986

La muestra se enriquece con un conjunto excepcional de dibujos originales que permiten recorrer los múltiples territorios estéticos y temáticos que acompañaron a Dalí a lo largo de su vida. Entre ellos se encuentran dibujos dedicados al Ampurdán y al Mediterráneo, que formaban parte para la edición del libro de Josep Pla. La presencia de Gala, musa y compañera del artista también ocupa un lugar relevante en la exposición a través de una serie de dibujos que reflejan la devoción, la mitificación y la centralidad que tuvo en el universo daliniano. El recorrido se completa con la célebre serie gráfica dedicada a 'La Divina Comedia de Dante', realizada entre 1959 y 1960, ofreciendo una lectura profundamente personal del texto dantesco, reinterpretando el viaje de la Comedia con un repertorio visual que oscila entre lo místico, lo fantástico y lo inquietante.

La exposición se organiza en salas que funcionan como fragmentos del universo daliniano. Cada uno de los espacios conforman una parte de la personalidad artística y creativa de Dalí. A través de las explicaciones sobre el proceso de la escultura a la cera perdida, su tratamiento y su ejecución, podréis descubrir los diferentes pasos del proceso creador.

Elefante cósmico, Salvador Dalí. 1981-1986

A partir de este inicio se distribuyen los espacios en obra escultórica, dibujos y obra gráfica complementaria que explica y muestra al espectador el universo onírico y surrealista de Salvador Dalí, como 'Religión y sacrificio', que explora temas como la redención y el misticismo católico desde una perspectiva que combina ciencia, fe e iconografía clásica; 'Danza y música española', que incluye referencias a la relación de Dalí con la música flamenca, una afición impulsada por su amistad con Federico García Lorca; 'Fantasía surrealista y obsesiones científicas', con piezas que revelan su interés creciente por la física, las matemáticas y la astrofísica; 'Literatura: materia y espíritu', donde Dalí dialoga con los grandes clásicos, especialmente Don Quijote de la Mancha; 'El Mediterráneo y el mundo clásico', donde este paisaje se convierte en un escenario simbólico de su subconsciente, mientras la mitología griega alimenta su imaginación y su diálogo con la tradición artística; 'Fe y Ciencia', que trata su compleja relación con la religión se refleja en obras donde confluyen espiritualidad, ciencia y lo que él denominaba 'mística nuclear', y 'Gala, amor y musa', donde esta figura esencial en la vida y su obra aparece como centro emocional y simbólico de muchas de las piezas presentes.

Por último, la mirada íntima de Jacques Leonard, con una selección de fotografías realizadas por el fotógrafo francés afincado en Barcelona y amigo cercano del artista, proporciona la visión de Salvador Dalí desde diversas perspectivas, la cercana, la cotidiana o la de su relación con el paisaje del entorno, al que adoraba. Sus imágenes capturan al creador tanto en su dimensión pública y performativa como en momentos de tranquilidad y complicidad, ofreciendo una visión cercana y humana del pintor.

Vistas de la escalinata del Palacio de Gaviria

Horarios y entradas para la exposición 'Dalí Infinito'

Comisariada por Rosa Perales Piqueres, la nueva exposición se puede visitar en el Palacio de Gaviria, ubicado en la calle Arenal, 9, en horario de lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 h (último pase a las 19.00 h). Las entradas generales tienen un coste de 15 euros, aunque la reducida tiene un precio de 11 €.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Repleta de museos y galerías, Madrid es una ciudad perfecta para los amantes del arte. Entre las mejores exposiciones que puedes visitar actualmente en la capital, se encuentran 'Victoria Eugenia' (Galería de las Colecciones Reales); 'Juan Uslé. Ese barco en la montaña' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía); 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura' (CaixaForum Madrid) o 'Antonio Raphael Mengs' (Museo Nacional del Prado).

NO TE LO PIERDAS: El Museo del Romanticismo reabre gratis en Madrid con una exposición de Balenciaga, Sybilla y lo mejor de la moda del siglo XX y XXI

